Azpilicueta manda un mensaje al Madrid: «Somos mejores de lo que piensan»

Este miércoles, a partir de las 21:00 en el Santiago Bernabéu, el Chelsea visita al Real Madrid en la ida de los cuartos de final de la Champions League. El actual campeón de Europa vuelve a medirse al conjunto londinense como ya ocurrió la temporada pasada en esta misma ronda.

César Azpilicueta, uno de los capitanes del Chelsea, conoce bien al equipo blue, y aunque sigue lesionado tras un severo golpe que sufrió en la cabeza, ya espera con ansia el cruce europeo contra el Real Madrid. El jugador español avisa al cuadro blanco afirmando que «somos mejores de lo que piensan».

«Difícil de explicar. Aparte de los resultados, que no son los que queremos… Tenemos una plantilla con muchísima calidad, ha habido muchos cambios y han sido meses y semanas de adaptarse y que los nuevos fichajes se aclimaten a una liga que es muy peculiar. Aquí las exigencias son muy altas en esta liga. No hemos sido capaces de formar ese equipo que puede sacar los resultados adelante», afirma Azpilicueta sobre la crisis de resultados del Chelsea.

«Tenemos una oportunidad en Champions, que sabemos que es complicado estar ahí, pero está también el orgullo de defender esta camiseta y rebelarnos, demostrar que somos mejores de lo que piensan. Es una oportunidad única y solo ocho equipos estamos aquí. Es especial y difícil. En la Premier estamos en lo más bajo que hemos estado en mucho tiempo. Cada partido en Premier te da la oportunidad de mejorar, de resarcirse, de mejorar. Esto es una eliminatoria que nos va a demandar lo máximo, de cada uno y como equipo, porque jugamos contra los vigentes campeones. Es el tercer año seguido que jugamos contra ellos… Tienen mucha experiencia», afirmaba uno de los jugadores con más peso en el vestuario blue.

Pero Azpilicueta sabe lo difícil que es medirse al Real Madrid: «A todos los rivales hay que tratarlos con respeto, con humildad. Sabemos que el Real Madrid es un club con una gran historia en la competición y por eso lo necesario para clasificarse es el máximo en cada detalle. Es un equipo muy peligroso, porque crees que tienes el control del partido, lo hemos vivido en nuestras carnes, cuando íbamos 0-3 el año pasado y nos remontan. Ese tipo de microgestión en cada partido es vital. Por supuesto que el equipo confía».

«Cómo resuelven las situaciones… Que estaban eliminados en todos los cruces y ganaron la competición… Pero no es solo a base de la música de la Champions. Es a base de la calidad, de la experiencia… Van 2-0 abajo con el Liverpool y no se vuelven locos, no se hunden. Acaban ganando con una amplia ventaja. En esas situaciones, cuando parecen que lo tienen perdido, sacan la calma y lo gestionan», añadía el defensor del Chelsea.

Azpilicueta también analizó en EFE el futuro del club londinense:»Luis Enrique es un técnico con el que he trabajado en dos etapas en la selección, mis mejores partidos en la selección han sido con él, con el que he tenido gran protagonismo. Lo he disfrutado mucho, a pesar del mal sabor de boca que se nos quedó a todos en Qatar, porque pensábamos que teníamos equipo y que merecíamos ir más lejos. Solo tengo palabras de agradecimiento para él y veremos qué pasa».

«Si te soy sincero, fue más preocupante para mi familia. Yo no recordaba nada del golpe, el primer recuerdo que tengo es saliendo del estadio en la camilla. Fue todo bastante rápido, llegué al hospital, me hicieron las primeras pruebas y desde el principio no hubo nada de qué preocuparse, fue todo positivo. Paso a paso descartamos todo tipo de lesiones», culminaba Azpilicueta hablando sobre su lesión.