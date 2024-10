Lamine Yamal se entrena con normalidad en Barcelona tras el alarmismo y los ataques a De la Fuente

Lamine Yamal ha vuelto a los entrenamientos con el Barcelona. Después de que el club azulgrana formara la mundial y presionara a la Federación Española de fútbol, como pocas veces ha hecho, para que su jugador abandonara la concentración de la selección, el internacional español ya está de vuelta con el grupo y se ha ejercitado con total normalidad.

Desde el Barcelona hicieron saltar todas las alarmas después de que el futbolista terminara tocado el partido contra Dinamarca. Lamine Yamal sufrió una sobrecarga, y tal y como anunció la RFEF, lo importante ahora es «priorizar» la salud del jugador «para evitar cualquier riesgo de lesión». Así, Luis de la Fuente le desconvocó y los servicios médicos de la Federación recogieron que las pruebas que se le han hecho no le detectan una lesión estructural.

El extremo del Barça abandonó el estadio Enrique Roca de Murcia cojeando de su pierna izquierda y con molestias musculares. Una dolencia que ya hizo saltar las alarmas en el seno de la selección española y del Barcelona en la noche del sábado. El jugador del Barcelona, que jugó 93 minutos frente a Dinamarca, hasta que fue sustituido por Sergio Gómez, regresó tras el encuentro a Madrid junto al resto de sus compañeros y los servicios médicos de la Federación Española de Fútbol evaluaron su estado físico.

Tras someterse a las pertinentes pruebas, los médicos determinaron que no había ninguna lesión, pero desde la RFEF decidieron no forzarle y que volviera a Barcelona para evitar correr riesgos. Rodrigo Riquelme ocupó su sitio en la convocatoria. Pese a ello, desde la Ciudad Condal lanzaron ataques contra la Federación y empezaron a filtrar que no querían desconvocarle y tenían intención de que viajara junto a sus compañeros a Córdoba para el enfrentamiento contra Serbia. Nada más lejos de la realidad.

El Barcelona ha vuelto a los entrenamientos este jueves tras el parón, y lo hizo ya con todos los internacionales. En esta primera sesión después de los partidos de selecciones, entre los integrantes se encontraba Lamine Yamal. El internacional español saltó al césped y completó el entrenamiento junto al resto de sus compañeros con total normalidad. Esto significa que la estrella azulgrana está disponible para el duelo del domingo contra el Sevilla.

¡De vuelta a los entrenamientos! 🔥 pic.twitter.com/8gitctHgXS — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 17, 2024

La duda reside en si Hansi Flick decide alinearlo de titular o lo reserva en el banquillo para darle descanso. El Barcelona tiene por delante una semana muy dura de partidos. Tras el duelo ante el Sevilla, el conjunto catalán tendrá que recibir al Bayern de Múnich en Champions, en un partido vital que no pueden perder si quieren mantener sus opciones en Europa intactas. La derrota de Mónaco les deja sin margen de error frente al gigante alemán. Pero, la cosa no acaba ahí. Tres días después visitarán al Real Madrid en el Santiago Bernabéu para el primer Clásico de la temporada.

Dani Olmo y Lewandowski también están listos

Lamine Yamal no ha sido la única novedad del entrenamiento del Barcelona. Dani Olmo y Robert Lewandowski también se han ejercitado con el grupo y están listos para afrontar el Tourmalet de esta semana. El primero sufrió una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho, pero ya está prácticamente recuperado y este jueves realizó parte de la sesión con sus compañeros por primera vez desde que se lesionara el pasado 15 de septiembre. Mientras que el polaco encendió las alarmas tras abandonar con molestias el último partido con Polonia, pero todo se ha quedado en un susto y está disponible para el domingo.