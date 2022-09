Nick Kyrgios volvió a ser Kyrgios y cayó derrotado en cuartos de final del US Open ante un Khachanov que se planta en semifinales del último grande de la temporada. El tenista australiano, finalista de Wimbledon, no encajó nada bien la derrota y la pagó con una de las raquetas que reventó contra el suelo de la Arthur Ashe.

Nick Kyrgios, que el domingo brilló en su victoria frente al vigente campeón, Daniil Medvedev, lucía como uno de los candidatos al título en un US Open donde no sobrevive ningún campeón de Grand Slam. El australiano, que fue atendido por molestias en una pierna en el segundo set, no exhibió la chispa de los partidos anteriores y sucumbió ante Khachanov por 7-5, 4-6, 7-5, 6-7 y 6-4 después de tres horas y 39 minutos de partido.

«Estoy devastado, obviamente. Siento que era ganarlo o perderlo todo. Me siento fatal. Siento que he defraudado a tanta gente». «Estos cuatro torneos (Grand Slams) son los únicos que importan y es como si tuviera que empezar todo de nuevo. Tengo que esperar hasta el Abierto de Australia (de 2023). Es simplemente devastador», lamentó.