Medvedev cae ante Kyrgios y deja el número uno en manos de Nadal y Alcaraz

Daniil Medvedev sufrió una de las derrotas más duras de su carrera deportiva en octavos de final del US Open. El tenista ruso confirmó que Nick Kyrgios le tiene tomada la medida y se despidió del cuarto Grand Slam de la temporada, en el que defendía el título y una condición de número uno que perderá a partir del próximo lunes. La vitola de líder del ranking queda ahora en manos de Rafa Nadal, Carlos Alcaraz o Casper Ruud. Uno de ellos saldrá de Nueva York en lo más alto.

Medvedev no pudo con el tenis desordenado pero extremadamente talentoso de Kyrgios, quien venció en cuatro sets (7-6, 3-6, 6-3, 6-2) en el encuentro estrella de la tarde-noche en la ciudad que no duerme. Fue un choque con un primer set trepidante, decidido en un tie-break kilométrico que sumó puntos tangibles y morales para el australiano, al que no le costaría la pérdida del segundo, en una aparente reacción de Medvedev.

Sin embargo, el ruso no estaba en el partido y cedería de forma consecutiva la tercera y la cuarta manga, con suma debilidad al servicio pese a los 22 aces –por 21 de su rival– que enganchó en el grueso del encuentro. Rozando las tres horas de partido y con la sonrisa irónica que le caracteriza, Nick Kyrgios consumaba la gran sorpresa del US Open y seguía avanzando en el cuadro, donde tiene como objetivo, cuanto menos, repetir la final con la que llega desde Wimbledon.

El número uno, en juego

La situación en torno al número uno de la ATP era cosa de cinco al comienzo del US Open y ya hay dos contendientes que se han bajado de la terna. Primero fue Stefanos Tsitsipas, quien cayó de forma abrupta en primera ronda ante el colombiano Galán y ahora, el principal favorito y número uno actual, Daniil Medvedev, quien se queda sin opciones de seguir como referencia.

Así las cosas, Rafael Nadal y Carlos Alcaraz dependen de sí mismos para asaltar el número uno y para ello deberán llegar a la final del US Open, pudiendo encontrarse en una hipotética semifinal para la que están a dos partidos. Casper Ruud es el rival español en estos momentos, y tendría que ganar el torneo o llegar a la final y que ni Nadal ni Alcaraz lo hicieran.