Ronald Koeman compareció tras el vital triunfo del Barcelona ante el Dinamo de Kiev que les mantiene de momento vivos en la Champions League. Partido pobre de sus jugadores, con una clara falta de intensidad y claridad en ataque, sobre el que el holandés condenó la falta de efectividad de los suyos en un partido en el que se jugaban «la vida». Consideró que fueron superiores a los ucranianos pero que su equipo no puede perdonar tanto para sentenciar el partido. Pese al mal partido, considera que están preparados para ganar al Real Madrid en el Clásico.

Partido

«Creo que hay que ver que tras el descanso hemos creado tres ocasiones claras. No se puede perdonar tanto. Nos jugábamos la vida y perdonamos. Menos mal que defensivamente hemos estado perfectos. Hemos sido superiores, pero hay que sentenciar. Después de una hora deberíamos ir tres o cuatro a cero».

Clásico

«Sí que estamos preparados para ganar el Clásico. ¿Por qué no?».

Ansu y el Kun

«No han sido tan importantes en la segunda parte. Ansu y Coutinho tienen que tener mejor entendimiento. Nos faltó profundidad y nos complicamos en el juego. Es complicado. Hay que tener más distancia entre los delanteros. Tienes que tener libertad, pero también ser responsables. El objetivo era ganar el partido, y lo hemos hecho. Hay cosas que mejorar. Pero también hay que destacar el trabajo sin balón que hemos hecho. Sin balón también hemos mejorado y eso es positivo. Pero estamos en una situación en la que pedimos lo máximo. Y no estuvimos al máximo».

Camp Nou

«Entiendo que los aficionados se vayan molestos, porque yo también pienso así. Hay que sentenciar, hay que ser más efectivos».

Delanteros

«Estoy contento por el juego, pero no con la efectividad. Cuando somos tan superiores y creamos tantas oportunidades hay que marcar. Es la responsabilidad de los atacantes. Si no tienen, no se puede pedir. Pero ellos sí tienen. Son responsables de sentenciar el partido. Para mí hoy el resultado debería ser de tres o cuatro a cero».

El error de Ansu Fati

«Demuestra que a Ansu le faltan cosas. Y es normal. Hay que pensar que ha estado tiempo fuera y él necesita tiempo. Y es normal, porque Ansu va a cumplir 19 años. No se le puede pedir a Ansu que resuelva todo lo que nos ha dejado Messi. Es imposible. Tengo que hablar con él sobre esta jugada, porque sé que se la podía dejar de cara a Coutinho o Busquets. Pero no se pueden esperar milagros de Ansu Fati. Ha estado mucho tiempo fuera y estamos hablando de un jugador que no tiene 19 años. Es imposible».

Equipo

«Sabemos que estamos en un club en el que se tiene que jugar bien, marcar goles y ganar partidos. Pero también hay que destacar el trabajo sin balón, en el que hemos mejorado. Hoy no hemos estado al máximo, hubiéramos ganado por tres goles de diferencia como mínimo».

La puntería

«Hay que pasarle las imágenes a los jugadores, ser más responsables como jugador en un partido importante… Teníamos que sentenciar el partido. Hay que pedir el máximo a los jugadores. A algunos les servirá de experiencia. Es importante hacer los goles de la tranquilidad».