El FC Barcelona y Dinamo de Kiev se enfrentan hoy en el partido correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions League. Los de Koeman tratarán de lograr la tercera plaza del Grupo E tras dos derrotas ante el Benfica y Bayern de Múnich. El Barça necesita la victoria ante el Dinamo para mantener viva la opción de pasar de ronda y no quedar eliminado de la Champions League.

FC Barcelona – Dinamo de Kiev en directo: goles y resultado en vivo online

Minuto 25 – Otro balón que gana Luuk

Está muy presente Luuk de Jong en el área rival, aunque no está acertado. Ganó otro balón aéreo tras un saque de esquina pero su cabezazo se va fuera.

Minuto 21 – ¡Paradón de Bushchan!

Ahora sí se granjeó su espacio y un buen disparo Luuk de Jong, que controló en la frontal tras recibir de Memphis y le pegó colocada. Sacó una gran mano Bushchan.

Minuto 18 – ¡Fuera Luuk de Jong!

Pelota parada para el Barcelona que saca Memphis. Va la pelota hacia Luuk, que cabecea solo, sin marca, pero no logra dar dirección hacia portería su testarazo, que se marcha fuera.

Minuto 12 – ¡Primer acercamiento del Dinamo!

Encontró espacios el Dinamo y permitió el disparo a Tsygankov, que impactó en la melé que formó la zaga del Barça.

Minuto 11 – Primera posesión larga del Dinamo

Le cuesta salir con la pelota pero cuando lo hace y rompe la presión del Barça se ve un equipo con mucho sentido. Los culés, con un par de centros laterales, hacen lógica la titularidad de Luuk.

Minuto 6 – Dominio culé

Toca y toca el Barça ante un Dinamo de Kiev que se ha clavado en su campo y comienza a defender desde ahí el juego blaugrana. Le cuesta salir con sentido a los ucranianos.

Minuto 2 – ¡La tuvo Dest!

Gran centro de Jordi Alba tras una jugada individual de Memphis. Apareció en el segundo palo Dest, que actúa hoy como extremo.

Minuto 1 – ¡Arranca el partido!

Comienza el Barcelona – Dinamo de Kiev de la tercera jornada de la Champions League. Los culés se lo juegan todo.

18:42 – ¡Suena el himno de la Champions!

Esto está a punto de comenzar. Suenan los himnos, se saludan los jugadores y se decide quién sacará primero.

18:35 – ¡Recordamos los onces de ambos equipos!

Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Gavi; Dest, Luuk de Jong y Memphis.

Dinamo de Kiev: Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Syrota, Mykolenko, Sydorchuk, Shaparenko, Tsygankov, Buyalskiy, De Pena y Supryaha

18:30 – Recuerdo agridulce

El Dinamo de Kiev conserva la mayor goleada que ha sufrido el Barça en el Camp Nou en Europa en su historia. Los ucranianos vencieron en noviembre de 1997 por 4-0 con un hattrick de Andriy Shevchenko. Aquel año también perdió en Ucrania en aquella fase de grupos. Desde entonces, cuatro partidos y cuatro triunfos para los culés.

18:25 – No vencer puede ser sentenciario

El Barça necesita sumar estos tres puntos y los próximos que estarán en juego contra los ucranianos para seguir vivo en la competición europea. Bayern de Múnich, con seis puntos, lidera la tabla. El Benfica es segundo con cuatro y el Dinamo es tercero con uno. El Barça, a cero, es colista.

18:20 – Los banquillos de ambos equipos

Estos son los jugadores que tienen Ronald Koeman y Mircea Lucescu como revulsivos para la segunda parte.

Barcelona: Neto, Iñaki Peña, Riqui Puig, Ansu Fati, Demir, Coutinho, Kun Agüero, Sergi Roberto, Umtiti, Nico y Balde.

Dinamo de Kiev: Boyko, Verbic, Shepeliev, Eric Ramírez, Shabanov, Lednev, Andriyevskiy, Garmash, Kravaev, Vitinho, Tymchyk y Shkurin.

18:15 – Calientan ambos equipos

Saltan a calentar ambos equipos sobre el césped del Camp Nou. Tras completarlo, paso por vestuarios, últimas indicaciones y vuelta al verde para que suene el himno de la Champions League.

18:10 – Oportunidad para Luuk de Jong

El delantero holandés vuelve a salir de inicio. La recuperación de ciertos jugadores puede dejarle en un segundo plano en este tramo de la temporada pero Koeman mantiene su confianza en él y su perfil. Ante un Dinamo de Kiev que se prevé defensivo y contemplativo, el juego aéreo del ariete puede ser una vía desatascadora.

18:05 – No juegan Ansu, Agüero ni Coutinho

Ronald Koeman se deja la pólvora para la segunda parte. Ni Ansu Fati, ni el Kun Agüero ni Philippe Coutinho salen de inicio. Once extraño el de Koeman que o bien vuelve a la línea de cinco defensas o repite con la opción de Dest como extremo por delante de Mingueza.

18:00 – La llegada del Barça al Camp Nou

Así llegaban los jugadores del Barça a las instalaciones del Camp Nou para afrontar este trascendental partido ante el Dinamo de Kiev. Caras de concentración.

17:55 – El once del Dinamo de Kiev

Así salen los de Mircea Lucescu esta tarde en el Camp Nou: Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Syrota, Mykolenko: Sydorchuk, Shaparenko; Tsygankov, Buyalskiy, De Pena; y Supryaha.

Наш склад на матч проти «Барселони»! 👊 pic.twitter.com/T7vEbIKM9J — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) October 20, 2021

17:50 – ¡Hay ya once del Barcelona!

Este es el once elegido por Ronald Koeman para este Barcelona – Dinamo de Kiev: Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Gavi; Dest, Luuk de Jong y Memphis.

17:45 – Previa Barcelona – Dinamo de Kiev

¡Buenas tardes! Bienvenidos al directo de este Barcelona – Dinamo de Kiev de la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions League. El cuadro culé busca asaltar la tercera plaza del Grupo E tras un arranque con dos duras derrotas consecutivas ante Benfica y Bayern de Múnich, ambas por 3-0. La victoria ante los ucranianos es capital para mantener vivas las opciones de pasar de ronda y no quedar apeados a las primeras de cambio del máximo torneo continental.

Los culés cuentan con Eric García como única baja tras su expulsión en Lisboa. Probablemente sea Lenglet el que ocupe su lugar en la zaga ante la baja de Araujo por lesión. Umtiti no está descartado. Está por ver cómo redibuja esta vez el once, con Dest como lateral probablemente y con la entrada de Coutinho al once titular. En breve, alineaciones confirmadas.

Por su parte, el Dinamo de Kiev llega tercer clasificado del Grupo E con el punto que obtuvieron de su cita ante el Benfica. Los de Mircea Lucescu, el entrenador más veterano y experimentado de la Champions League actual, cuenta con grandes bazas como Tsygankov y su verticalidad o Buyalskyi y su talento entre líneas.