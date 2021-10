Algunos contertulios de Barça TV, el canal oficial del Barcelona, se mostraron contrarios a la decisión de Ronald Koeman de dejar fuera del once titular a Ansu Fati y apostar por Luuk De Jong para el encuentro de Champions League ante el Dinamo de Kiev. El joven canterano azulgrana, héroe en el encuentro ante el Valencia, se quedaba en el banquillo, mientras que el técnico holandés decidió apostar por otros suplentes habituales para una cita trascendental para los culés.

Ronald Koeman se sabe el centro de las críticas de la situación difícil por la que atraviesa el Barcelona. Cualquier decisión es mirada con lupa y al holandés le llueven críticas incluso desde el canal oficial del Barcelona. En Barça TV, Salvador García, exjugador culé, reconoció la sorpresa que le había producido el once elegido por el Koeman y criticó su elección.

«Lo de Koeman está muy bien en el papel…, pero yo hubiese puesto a Ansu», dijo Salvador García. «Me ha sorprendido la elección del once. Koeman ya dijo que Ansu no podía jugar los tres partidos. El otro día fue el primer partido. Y hay una gran diferencia entre un Barça con Ansu y un Barça sin Ansu. Hoy es el partido fundamental. Yo hubiese puesto a Ansu Fati», insistió García, consciente de la trascendencia del encuentro ante el Dinamo de Kiev tras las dos derrotas encajadas por el Barcelona en Champions.

«El Barça con Ansu y sin Ansu no tiene nada que ver. Todos tenemos presentes los últimos partidos y las dificultades para generar peligro. Nos hace falta marcar y ganar de forma clara. Koeman es el técnico, yo aquí no tengo que decir nada. Él tiene el poder y tendrá sus razones, pero a mí no me ha dejado de sorprender», apuntó.

«Me chirría la presencia de Luuk de Jong»

También Lluis Lainz, analista de Barça TV, mostró su desacuerdo con el once de Koeman para el partido ante el Dinamo, incluyendo a Luuk de Jong de inicio. «Me agrada volver al 1-4-3-3 ya que el otro día jugamos un mix. Dicho esto, suelo ponerme en la piel del entrenador para entenderle. Ha sustituido a Sergi Roberto y ha metido a Mingueza y a Lenglet. Es razonable teniendo en cuenta que no cuenta para nada con Umtiti. El centro del campo es el mismo. Lo único que me chirría es la presencia de Luuk de Jong como delantero centro titular», dijo Lainz.

El analista le buscó una interpretación a la decisión de Koeman de meter al jugador cedido por el Sevilla. «Intento justificarlo con un hecho: los centrales del Dinamo son muy altos, de gran envergadura, y hace falta un hombre que fije a los centrales y que permita generar espacios con sus diagonales para la llegada de la segunda línea», argumentó.