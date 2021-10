Jordi Alaba fue clave en la victoria del Barcelona contra el Dinamo tras asistir a Piqué en el tanto del triunfó culé en el decisivo partido de la Champions League. El lateral reconoció que el equipo sufrió en la segunda mitad y que llegan en buenas sensaciones de cara al Clásico.

Sufrimiento en la segunda mitad

«La primera parte hemos podido meter más de un gol. Nos ha faltado sentenciar. La segunda, sin ellos crearnos peligro, no hemos estado bien. Hemos sufrido sin crearnos ocasiones pero no ha sido la sensación de la primera parte».

Buena primera parte

«Cerraban el medio y nos dejaban la banda libre. La primera parte ha sido buena pero en la segunda podemos mejorar. Tenemos que sentenciar antes y seguir con la misma intensidad. Eso se consigue a base de trabajo».

Piqué

«Para ser un defensa lleva muchísimos goles y hoy le he puesto un caramelito. Le he tenido que pedir que me dé las gracias. Se merece el gol».

Duda para el Clásico

«He dejado el pie muerto y me ha dejado en la puntera. A ver lo que tengo… algo tengo porque me ha hecho bastante daño».

¿Sensaciones de cara al Clásico?

«Buenas, esta semana era importante. Llevamos en liga tres puntos y aquí también nos jugábamos muchísimos. Si perdíamos estamos fuera. Son dos partidos muy buenos y la gente está respondiendo bien con el equipo. No esperamos un partido difícil contra el Real Madrid. Esperemos dar una alegría a la afición y ganar».