Katherine Taylor, la escort viral de la NBA que ha doblado su tarifa: «Recordadme que venga vestida»

En la NBA, la victoria Warriors sobre los Bucks por 125-90 de la pasada semana estuvo marcada por una celebración de Stephen Curry, que tras meter un triple en el primer cuarto hizo el gesto si estuviera jugando al golf, deporte del que es un gran aficionado y también un brillante jugador. Las imágenes corrieron por las redes sociales y en una de ellas se puede ver a una joven que vibraba en una de las primeras filas con un escote muy llamativo.

Rápidamente, la foto se hizo viral en todo el mundo y la mujer en cuestión está aprovechando económicamente ese boom. Su nombre es Katherine Taylor y es una escort que, después de hacerse famosa gracias a esa imagen de Curry en la que aparece de fondo, está consiguiendo unos suculentos beneficios. De hecho, ha subido su tarifa de 900 dólares a la hora a 1.500, un incremento que debe agradecer al base de los Warriors y al fotógrafo que captó el picante momento.

Steph Curry’s Photobomb Escort Katherine Taylor Says MULTIPLE Athletes Have Been in Her DMs Asking For The MilkMan Experience; Also, Says Yesterday’s Price is Not Today’s Price, So If you Aren’t an Athlete, Here is How Much You Have to Pay (Escort Pics) https://t.co/M0EwKxkL0n pic.twitter.com/QCulEsSd8Z

— Robert Littal BSO (@BSO) March 9, 2024