La jugada maestra de Spoelstra con su ex mujer para firmar el mayor contrato de la NBA

Erik Spoelstra ha renovado con los Miami Heat con el mayor contrato de un entrenador en la NBA y con una jugada maestra con su ex mujer. Tal y como informan varios medios en Estados Unidos, la franquicia esperó hasta el que el técnico terminara con su proceso de divorcio para ofrecerle la extensión de contrato que ha firmado, con un total de 120 millones de dólares en ocho años.

Así, según esas informaciones, el entrenador y los Heat habrían llegado a ese acuerdo, y fue después de rubricar el acuerdo de divorcio con Nikki Sapp cuando Spoelstra firmó su ampliación y nuevas condiciones. La ex esposa del técnico, antigua cheerleader de la franquicia, se ha pronunciado en redes sociales recientemente respondiendo a los usuarios que la acusaban de intentar beneficiarse del nuevo contrato que ha firmado su ya ex marido. Nikki expresó su frustración con el estereotipo que supone que las mujeres tienen parejas de personas exitosas solo lo son por razones económicas.

Adrian Wojnarowski, uno de los periodistas con mejores fuentes dentro de la NBA,a seguró este martes en la cadena ESPN que Gregg Popovich (San Antonio Spurs) seguirá siendo el entrenador mejor pagado de la liga por salario anual con 19 millones. Pero Spoelstra, que será el segundo en esa lista (15 millones al año), podrá presumir de tener el mayor contrato de un técnico por el valor total acordado (120 millones).

Doble campeón de la NBA con los Heat, Spoelstra es todo un icono en Miami y representa el ADN de este equipo que ha destacado en los últimos 15 años por un feroz espíritu competitivo en todas las circunstancias. Spoelstra tomó las riendas de Miami en 2008 y conquistó el anillo en dos ocasiones (2012 y 2013) con el equipo liderado por LeBron James, Dwyane Wade y Chris Bosh.

También disputó otras cuatro finales de la NBA, la última de ellas el año pasado y que perdió ante los Denver Nuggets de Nikola Jokic. Especialmente meritoria fue la aventura en ‘playoff’ de esos Heat de 2023 que, pese a clasificarse como octavos y vía ‘play-in’, se crecieron con Jimmy Butler como líder y tumbaron a colosos del Este como los Milwaukee Bucks o los Boston Celtics hasta llegar a las Finales. Spoelstra ha dirigido 1.231 partidos de temporada regular en la NBA con un balance de 725-506 que le sitúa entre los 20 técnicos con más triunfos en la historia de la liga. Los Heat ocupan el quinto lugar en la Conferencia del Este con un balance de 21-15.

