Ricky Rubio deja la NBA por sus problemas de salud mental

Ricky Rubio no continuará en los Cleveland Cavaliers. El jugador y la franquicia han acordado la rescisión de su contrato, por lo que el base de El Masnou pone punto y final a su periplo por Cleveland y en la NBA tras 12 años en la liga americana de baloncesto. El internacional español decidió alejarse del equipo hace unos meses para abordar el tema de su salud mental, motivo por el cual fue baja para el Mundial de Filipinas con España.

El ex de Minnesota, Utah y Phoenix Suns lleva un tiempo alejado de las canchas para cuidar su salud mental. Scariolo le incluyó en la lista final para ir al Mundial de Filipinas, pero finalmente el ex de Joventut decidió dar un paso al lado y dejar el baloncesto de manera momentánea. Fue él mismo quién lo anunció mediante un comunicado emitido por la Federación Española de Baloncesto.

«He decidido parar mi actividad profesional para cuidar mi salud mental. Quiero agradecer todo el apoyo que he recibido de la FEB para entender mi decisión. Hoy #LaFamilia tiene más sentido que nunca. Gracias. Pediría que se respetara mi privacidad para poder afrontar estos momentos y poder dar más información cuando sea el momento», aseguró el ex del Barsa a través del comunicado de la Federación que le transmitió todo su apoyo: «La FEB desea hacer manifiesto su respeto, admiración y cariño hacia Ricky Rubio. #LaFamilia estará al lado del jugador en todo momento».

ESPN Sources: After stepping away from the franchise to address his mental health, guard Ricky Rubio and the Cleveland Cavaliers have agreed on a contract buyout. If Rubio — a 12-year veteran — plays professionally again, it will be likely in his native Spain. pic.twitter.com/zyDvRihaGL

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 4, 2024