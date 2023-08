La otra vida de Ricky Rubio: su salud mental, su mujer, la historia de su madre, su trayectoria…

Ricky Rubio se ha convertido en noticia debido al anuncio de su baja de la selección española de cara al Mundial de Baloncesto 2023, para cuidar su salud mental. La estrella del combinado nacional no estará en la cita mundialista, pero su figura va más allá del deporte y a continuación repasamos su vida, su trayectoria en España y en la NBA y el cambio que sufrió tras el fallecimiento de su madre en 2016.

Hablar de Ricky Rubio es hacerlo del talento precoz más destacado de la historia del baloncesto español, pero también de uno de los mejores jugadores de todos los tiempos en España. Su gran progresión le llevó a pasar del Joventut al Barcelona siendo aún menor de edad y desde ahí, la NBA fue su destino, elegido como número 5 del draft y cuajando una carrera de más de diez años que aún continúa en la actualidad, en las filas de los Cleveland Cavaliers.

En lo que respecta a su vida, el gran cambio para Rubio se dio en 2016, año en el que murió su madre Tona, a consecuencia de un cáncer de pulmón. Tiempo después, Ricky reconocía haber pasado por un momento muy duro, pero en honor a su madre creó su fundación, la Ricky Rubio Foundation, que desde 2018 lucha contra el cáncer de pulmón con un gran número de iniciativas que le han convertido en ejemplo más allá del deporte.

Trayectoria y equipos de Ricky Rubio

Ricky Rubio acumula 18 años como profesional, en los que ha jugado en España y en Estados Unidos, en varios equipos de la NBA. Su debut se dio con apenas 14 años, en las filas del Joventut, después de criarse en su cantera. Antes de irse a la NBA, Ricky firmó por el Fútbol Club Barcelona ya con premios bajo el brazo como el mejor defensor de la Liga ACB, mejor jugador joven de Europa o jugador revelación de la ACB, además de internacional absoluto por España. Todo ello como menor de edad, dejando constancia de un talento generacional en el baloncesto europeo.

Después de dos años en el Barça cuando la NBA ya había llamado a sus puertas, vía Draft de la NBA en el que salió elegido en el puesto 5 en 2009, Ricky Rubio dio el salto a la mejor liga del mundo en 2011 y doce años después continúa sentando cátedra con su capacidad de dirección desde el puesto de base. Los Minnesota Timberwolves, en dos etapas, los Phoenix Suns, los Utah Jazz y los Cleveland Cavaliers, en los que milita actualmente, han sido sus franquicias. Aún cuenta con contrato para las dos próximas temporadas, aunque en su mira está regresar a Europa para acabar su carrera profesional en este lado del charco.

Las graves lesiones de Ricky Rubio

En el lado negativo de la carera deportiva de Ricky Rubio están sus lesiones, que le han frenado en varias ocasiones una trayectoria de la NBA que podía haber tenido mayor éxito si cabe en caso de que las dolencias físicas no se hubieran cruzado en el camino del base catalán. En marzo de 2012, finalizando su segundo año en el campeonato estadounidense, Rubio sufrió una grave lesión de ligamentos en la rodilla izquierda le vería obligado a ausentarse de las pistas durante un año, perdiéndose los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

En 2014, un fuerte esguince en el tobillo sólo le permitiría disputar 22 partidos de la temporada NBA, además de obligarle a pasar por el quirófano por una recaída. Se perdería la campaña entera y en su cita con España, no podría formar parte de la plantilla en el Eurobasket 2015, en el que el combinado nacional ganaría el oro.

Por último, en 2021, concretamente el 28 de diciembre, Ricky Rubio volvía a romperse el ligamento cruzado de la rodilla, diez años después, con un tiempo de baja que volvería a hacerle perderse una cita con España, el Eurobasket 2022, además de frenar su carrera NBA cuando había encontrado de nuevo la importancia deseada en un equipo joven y en el que Rubio era uno de los líderes.

Quién es la mujer de Ricky Rubio

La vida personal de Ricky Rubio tiene un pilar fundamental en la figura de su pareja, Sara Colomé, quien siempre se ha mantenido en un segundo plano, alejada del estrellato que está obligado a asumir el base de la selección española. Empresaria de Badalona y propietaria de un restaurante, en 2019 se mudó a Minnesota para vivir con Rubio. En los siguientes meses, la pareja tendría su primer y único hijo hasta la fecha, Liam Rubio.

Ricky y el cambio tras la muerte de su madre

Tona Vives, la madre de Ricky Rubio, murió en mayo de 2016 después de una larga lucha contra el cáncer de pulmón. Tona era uno de los grandes apoyos de Ricky, quien escribiría una emotiva carta en la que confesaba lo unido que estaba a su madre y el sufrimiento vivido. «Mamá murió unas semanas después. Cuando alguien que amas muere, es como si una niebla te envolviera. Así fue para mí. Me sentí tan sin dirección…. Todos los años, cuando volvía a Minnesota para un campamento de entrenamiento, comenzaba todos los días de la misma manera: FaceTiming Mama. La primera temporada después de su muerte, me despertaba y pensaba en llamarla. Me hizo querer romper mi teléfono. Pero no pude borrar su número. Incluso le envié mensajes de texto a veces. Todavía lo hago. Durante un tiempo, sentí que me estaba volviendo loco, como si estuviera hablando conmigo mismo», se sinceraba Ricky, en The Players Tribune.