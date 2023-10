Ricky Rubio tampoco empezará la temporada NBA con los Cavaliers

Ricky Rubio no comenzará tampoco esta temporada de NBA con los Cleveland Cavaliers. No es algo oficial, ni público, pero las declaraciones de Koby Altman, jefe de orquesta en la confección del roster de los Cavs, no dejan dudas de que todavía no es el momento de que el español regrese al ruedo tras tener anunciar que paraba en seco a principios de agosto para cuidar su salud mental, dejaba la selección y paralizaba su contrato con la franquicia de Ohio.

Si ya la temporada pasada los Cavaliers no pudieron contar con el base español debido a su grave lesión de rodilla, en el inicio esta, de momento, tampoco estará Ricky Rubio como ha anunciado Altman, que le siguen «apoyando plenamente» y que «tiene nuestro permiso para no estar en estos entrenamientos».

Ya este lunes, en el Media Day de lo Cleveland Cavaliers, Ricky Rubio fue una ausencia destacada. En la jornada de puertas abiertas para los medios de comunicación no hubo ni rastro del base español, dejando entrever que seguía de baja por tiempo indefinido.

«Seguimos apoyando plenamente a Ricky Rubio en sus esfuerzos y por ahora es mejor que siga alejado del equipo y tiene nuestro permiso para no estar en estos entrenamientos. Estamos en comunicación y consulta periódica con él y continuaremos apoyándolo en todo lo que sea posible», expresaba Altman durante el Media Day, dejando claro que no estará en el arranque de la temporada pero dejando la puerta abierta a su retorno en cualquier punto de ésta.

«Por respeto a su privacidad, no haremos más comentarios ni vamos a responder ninguna pregunta. La organización de los Cavaliers le desea lo mejor tanto a Ricky como a su familia», sentenciaba el jefe de operaciones de los Cavs, que no quería dar más detalles sobre el español, aunque sí dejó entrever a que volverá, que la retirada prematura no está sobre la mesa en estos momentos. Cabe recordar que a Rubio le quedan aún dos años más de contrato con los Cavaliers, dos curso en los que su salario total llega a los 12,5 millones de dólares.

Fue antes de la disputa del Mundial de Filipinas en el que Ricky Rubio iba a formar parte de La Familia, de los hombres de Sergio Scariolo. Fue entonces cuando llegó el comunicado de la Federación Española de Baloncesto, que transmitía la noticia y el breve comunicado del jugador: «He decidido parar mi actividad profesional para cuidar mi salud mental. Quiero agradecer todo el apoyo que he recibido de la FEB para entender mi decisión. Hoy #LaFamilia tiene más sentido que nunca. Gracias. Pediría que se respetara mi privacidad para poder afrontar estos momentos y poder dar más información cuando sea el momento».

Desde entonces se ha sabido más bien poco del estado de salud de Ricky Rubio, sobre cómo evoluciona, algo que no ha dado a conocer ni el propio jugador, ni la selección española de baloncesto ni ahora los Cleveland Cavaliers, que a través de Altman ya han dejado claro que no harán más comentarios al respecto ni responderán ninguna pregunta relacionada con el español. Toca esperar para ver de vuelta al de El Masnou.