La NBA es conocida por cuidar hasta el extremo todos los detalles, especialmente los relacionados con la imagen que transmite al exterior como la liga más importante del mundo. Por eso, en las altas esferas de la competición deben de estar fumando en pipa con la tremenda rajada contra los árbitros con la que se ha desahogado el entrenador de Toronto Raptors, el serbio Darko Rajakovic, después de la derrota de su equipo frente a Los Angeles Lakers por un solo punto.

Concretamente, el resultado final que condenó al equipo canadiense fue 132-131. Las dos estrellas de los Lakers, Anthony Davis (41 puntos, 11 rebotes) y LeBron James (22 puntos y 12 asistencias) se volvieron a aliar para dejar sin premio a los Raptors después de un trepidante último cuarto que se saldó con un parcial de 44-42. La amarga queja de Rajakovic remite precisamente a la actuación de los árbitros durante ese parcial defensivo y a la llamativa diferencia de faltas pitadas a favor de uno y otro equipo en el Crypto.com Arena.

“Es indignante lo que ha pasado esta noche. Es una mierda. Es vergonzoso. Es una vergüenza para los árbitros, una vergüenza para la liga por permitir esto. 23 tiros libres para ellos en el último cuarto y dos para nosotros. ¡Que nos digan cómo tenemos que jugar! Entiendo que hay respeto por los All-Stars, pero también tenemos estrellas en nuestro equipo», se desesperó Rajakovic.

«¿Cómo es posible que Scottie Barnes, un jugador de nivel All-Star, que ataca el aro con fuerza cada vez, sin tratar de caer, solo tire dos o tres tiros libres en todo el partido? ¿Cómo es posible? ¿Cómo se puede explicar esto? ¿Tenían que ganar esta noche? Si es así, que nos lo digan. No hace falta que vengamos a jugar. Que les den la victoria. Lo de esta noche no ha sido justo y no es la primera vez que nos pasa. Scottie Barnes va a jugar un All-Star, será una de las caras de la liga. ¿Qué pasa aquí? Durante toda la temporada lo he estado diciendo: es una mierda», añadió, el balcánico visiblemente desencajado.

Paso por Torrelodones

La duda ahora es cómo reaccionará la liga, ya que la NBA es conocida por sus duras sanciones a cualquier jugador o técnico que se salga del carril, ya sea física o verbalmente. Una diatriba como la de Rajakovic no es frecuente en la NBA, y menos todavía en un entrenador que cumple su primera temporada como entrenador principal después de haber trabajado como asistente en otras franquicias como Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns o Memphis Grizzlies.

La carrera de Rajakovic, un entrenador joven a sus 44 años, ha sido meteórica desde que en 2009 empezó a entrenar al Espacio Torrelodones en la Liga EBA, una división inferior del baloncesto español. En el club madrileño estuvo tres años hasta que dio el salto a Estados Unidos para hacerse cargo del Tulsa 66ers, equipo de la Liga de Desarrollo de la NBA. En 2014 empezó a trabajar en Oklahoma City Thunder y el pasado verano se hizo cargo de los Raptors.