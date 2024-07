Kate Middleton reaparece entre aplausos en la final de Wimbledon

Kate Middleton, princesa de Gales, hizo su segunda pública aparición pública tras comunicar que padece cáncer durante la final de Wimbledon celebrada este domingo y donde se miden los dos últimos finalistas del torneo de hierba más famoso del mundo, Carlos Alcaraz y Novak Djokovic.

La mujer de Guillermo de Inglaterra será la encargada de entregar el trofeo de ganador a uno de los contendientes después de estar alejada de la escena pública los últimos meses por una quimioterapia preventiva por un problema en el abdomen.

Debbie Jevans, directora del torneo de Wimbledon, ya había comentado la posible presencia de Kate Middleton desde el inicio del torneo, pero fue el propio Palacio de Kensington el que lo confirmó el sábado. «Esperamos que la princesa de Gales pueda presentar los trofeos como patrona del club, pero su salud y recuperación es la prioridad», aseveró.

Será un domingo muy movido para la familia real británica, puesto que su marido Guillermo asistirá en Berlín a la final de Eurocopa que mide a España contra Inglaterra. La aparición de Kate Middleton se enmarca en un clima de normalidad tras su enfermedad. La princesa había entregado en las últimas ocho ediciones el trofeo de campeón.

A wonderful Centre Court welcome for our Patron HRH The Princess of Wales 💜#Wimbledon pic.twitter.com/HGcphka27P

— Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2024