Kate Middleton: ¿en qué consiste la terapia preventiva contra su cáncer?

La princesa de Gales, Kate Middleton, ha anunciado este viernes que está en tratamiento contra un cáncer tras varias semanas de especulación sobre su estado de salud. «En enero me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en aquel momento se pensaba que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas después la operación confirmaron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que someterme a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora estoy en las primeras etapas de ese tratamiento», ha revelado Kate Middleton al informar de su cáncer.

Una terapia adyuvante a menudo se utiliza después del tratamiento primario, como una cirugía, para minimizar la probabilidad de que el cáncer regrese. Aun si la cirugía fuese exitosa, al extraer todo el cáncer visible, en ocasiones permanecen porciones microscópicas de cáncer que son indetectables con los métodos actuales.

La terapia adyuvante administrada antes del tratamiento principal se denomina terapia neoadyuvante. Este tipo de terapia adyuvante también puede disminuir las probabilidades de que el cáncer regrese, y a menudo se utiliza para facilitar o hacer que el tratamiento primario, como una operación o radioterapia, sea más eficaz. La terapia adyuvante o neoadyuvante puede causar efectos secundarios significativos, y estos tratamientos no benefician a todos.

Qué tratamientos se usan en terapias adyuvantes

Entre los tipos de tratamiento oncológico que se usan como terapia adyuvante se incluyen los siguientes:

Quimioterapia La quimioterapia emplea medicamentos para destruir las células cancerosas en todo el cuerpo.

Terapia hormonal En los tipos de cáncer que son sensibles a las hormonas, determinados tratamientos pueden detener la producción hormonal del cuerpo o bloquear el efecto de las hormonas.

Radioterapia La radioterapia emplea haces de energía de alta potencia, como los rayos X o los protones, para destruir las células cancerosas. Se puede administrar de manera interna o externa.

Inmunoterapia La inmunoterapia actúa con el sistema inmunitario del cuerpo para combatir cualquier célula cancerosa restante mediante la estimulación o la suplementación de las propias defensas del cuerpo.

Terapia dirigida La terapia dirigida está diseñada para alterar anomalías específicas presentes dentro de las células cancerosas. Por ejemplo, existe una terapia dirigida para bloquear la acción de una proteína denominada receptor del factor de crecimiento epidérmico 2 (HER2) en las mujeres con cáncer de mama.

¿Cómo de eficaz es la terapia coadyuvante?

Debido a que ninguno de estos tratamientos es completamente inofensivo, resulta importante determinar los riesgos del tratamiento adyuvante respecto de los beneficios. Los siguientes factores pueden ayudarte y ayudar a tu médico a determinar si el tratamiento adyuvante es adecuado para ti, y si lo es, cuál es el tipo adecuado: