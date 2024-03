Cómo tuvo que contar Kate Middleton a sus hijos que tenía cáncer: «nos ha llevado tiempo explicárselo todo»

Este jueves 22 de marzo, Kate Middleton, de 42 años, ha anunciado que tiene cáncer. Lo ha hecho después de varias semanas de muchas especulaciones y una gran presión mediática. Han circulado todo tipo de rumores sobre su verdadero estado de salud, desde que el pasado 16 de enero se sometiera a una cirugía abdominal que, como ella misma ha contado en un emotivo vídeo que ha conmocionado al mundo, hizo que su equipo médico descubriera que tenía cáncer.

“Esto fue un gran shock. El príncipe Guillermo y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto de forma privada por el bien de nuestra joven familia”, ha dicho la princesa de Gales. Sin duda, el momento de compartir la noticia con sus hijos ha sido lo más complicado. Jorge, de 10, años, es el hijo mayor del matrimonio y será, en un futuro si las previsiones no fallan, el rey de Inglaterra. La princesa Carlota tiene 8 años y el pequeño, Luis, 5.

Kate Middleton, en una salida privada con sus hijos. / Gtres

“Como podéis imaginar, esto ha llevado tiempo. Me ha tomado tiempo recuperarme de una cirugía mayor para iniciar mi tratamiento. Pero, lo más importante, nos ha llevado tiempo explicárselo todo a Jorge, Carlota y Luis de una manera que sea apropiada para ellos y para tranquilizarlos con que voy a estar bien”, ha subrayado la esposa de Guillermo de Inglaterra, quien ya ha iniciado un tratamiento de quimioterapia.

“Como les he dicho, estoy bien y me estoy fortaleciendo cada día al concentrarme en las cosas que me ayudarán a sanar mi mente, cuerpo y espíritu. Tener a Guillermo a mi lado también es una gran fuente de consuelo y tranquilidad. Como es el amor, apoyo y amabilidad que muchos de vosotros habéis mostrado. Significa mucho para nosotros”, ha proseguido Kate Middleton, quien también ha querido agradecer el cariño de la gente y lanzar un mensaje de esperanza.

Kate Middleton ha estado muy pendiente de sus hijos. / Gtres

«Esperamos que comprendáis que, como familia, ahora necesitamos algo de tiempo, espacio y privacidad, mientras finalizo mi tratamiento. Mi trabajo siempre me ha traído una profunda sensación de alegría. Tengo muchas ganas de volver cuando pueda, pero por ahora debo centrarme en recuperarme por completo. En este momento pienso también en todos aquellos cuyas vidas se han visto afectadas por el cáncer. Para todos los que se enfrentan a esta enfermedad, en cualquier forma, por favor no pierdan la fe ni la esperanza. No estáis solos», ha finalizado.

El comunicado completo de Kate Middleton

Quería aprovechar esta oportunidad para agradecer personalmente todos los maravillosos mensajes de apoyo y vuestra comprensión mientras me recupero de la cirugía. Han sido un par de meses increíblemente difíciles para toda nuestra familia, pero yo he tenido un fantástico equipo médico que me ha atendido estupendamente, por lo que estoy muy agradecida.

En enero me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y, en aquel momento, creyeron que no se trataba de cáncer. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas después de la operación descubrieron que sí había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó someterme a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora estoy en las primeras etapas de ese tratamiento.

Por supuesto, esto fue un gran shock. El príncipe Guillermo y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto de forma privada por el bien de nuestra joven familia. Como podéis imaginar, esto ha llevado tiempo. Me ha tomado tiempo recuperarme de una cirugía mayor para iniciar mi tratamiento. Pero, lo más importante, nos ha llevado tiempo explicárselo todo a Jorge, Carlota y Luis de una manera que sea apropiada para ellos y para tranquilizarlos con que voy a estar bien.

Como les he dicho, estoy bien y me estoy fortaleciendo cada día al concentrarme en las cosas que me ayudarán a sanar mi mente, cuerpo y espíritu. Tener a Guillermo a mi lado también es una gran fuente de consuelo y tranquilidad. Como es el amor, apoyo y amabilidad que muchos de vosotros habéis mostrado. Significa mucho para nosotros.

Esperamos que comprendais que, como familia, ahora necesitamos algo de tiempo, espacio y privacidad, mientras finalizo mi tratamiento. Mi trabajo siempre me ha traído una profunda sensación de alegría. Tengo muchas ganas de volver cuando pueda, pero por ahora debo centrarme en recuperarme por completo. En este momento pienso también en todos aquellos cuyas vidas se han visto afectadas por el cáncer. Para todos los que se enfrentan a esta enfermedad, en cualquier forma, por favor no pierdan la fe ni la esperanza. No estáis

solos.