El mensaje de Morata a Alcaraz antes de la final de Wimbledon: «Que sea un gran domingo para España»

Álvaro Morata ha dedicado unas palabras a Carlos Alcaraz antes de que el domingo se mida a Novak Djokovic en la final de Wimbledon. El domingo, el murciano jugará en el All England Club en busca de su cuarto Grand Slam, el segundo sobre la hierba londinense. Será horas antes de que España busque en Berlín una nueva Eurocopa, en la final contra Inglaterra. El capitán de la selección ha querido lanzarle un emotivo mensaje de ánimos y ha deseado «que sea un gran domingo para España».

El delantero del Atlético de Madrid se ha referido al tenista para desearle suerte de cara al duelo en el que jugará contra Djokovic. Alcaraz buscará un nuevo Wimbledon, pero lo hará ante un serbio que ya sabe lo que es imponerse en Londres en siete ocasiones. Ahora, tras caer el pasado año contra el joven español, buscará revancha.

Pero Alcaraz no estará sólo en su final de Wimbledon. Contará con el apoyo de todo un país y de un equipo que estará pendiente de su resultado antes de disputar el partido más importante de los últimos años. La selección española, que se juega la Eurocopa en la final contra Inglaterra, que se disputará a las 21:00 horas.

Morata ha sido el encargado de lanzarle un mensaje de ánimo, contando que no le podía «invitar a la final» pero que «contaba» con él. El capitán de la selección, que guarda una buena relación con el tenista, ha querido lanzarle en nombre de todo el equipo nacional un caluroso mensaje, con el que le demuestran que, a pesar de que horas después se disputará la final de la Eurocopa, estarán pendientes de lo que haga: «Ojalá nos podamos ver la semana que viene en Madrid todos juntos y puedas venir con nosotros para celebrarlo».

«¡Qué pasa Charly! Te dije antes de que empezara la Eurocopa que no te iba a poder invitar a la final, que contaba contigo, pero que no ibas a poder venir porque tienes que jugar otra final. Espero que sea un gran domingo para toda España. Aquí, nosotros también te apoyamos con todo el corazón. Como dices tú siempre, ya sabes las tres palabras que hay que ponerle todo. Ojalá nos podamos ver la semana que viene en Madrid todos juntos y puedas venir con nosotros para celebrarlo.»

Alcaraz, con la selección

La final de la Eurocopa y la final de Wimbledon coinciden en día –aunque no en horario– y Alcaraz no dudó a la hora de bromear con un asunto que no gustó demasiado a la grada, tras obtener su clasificación en semifinales contra Medvedev. «Va a ser un buen día para la gente española, también con la Eurocopa», comentó, recibiendo los abucheos de un público que, como tantos otros, le ha apoyado de forma constante en el torneo.

in embargo, en lo que al fútbol se refiere y con Inglaterra ante la posibilidad de ganar un título en el deporte rey, del que se muestran creadores, no hay amigos ni ídolos que valgan. Alcaraz se rió ante los abucheos provenientes del respetable y corrigió sus palabras, en pos de tranquilizar a las masas. «No he dicho que España vaya a ganar, sólo he dicho que va a ser un día divertido. Será un partido difícil, Lorenzo y Djokovic están jugando un gran tenis, veré el partido y a ver con quién me enfrento», finalizó.