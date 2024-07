Djokovic cumple ante Musetti y completa la final soñada con Alcaraz en Wimbledon

Novak Djokovic no falla a su cita con la final de Wimbledon y completa el partido soñado por la organización, la reedición del choque por el título de 2023 ante Carlos Alcaraz. Djokovic cumplió con los pronósticos y se impuso al italiano Lorenzo Musetti (6-4, 7-6, 6-4) en un duelo más complicado de lo que dice el resultado, pero en el que Nole hizo buena su experiencia en estas lides para mantener a raya al impetuoso tenista italiano, que debutaba en una semifinal de Grand Slam.

Con un tie break aleccionador y un primer y un tercer set en los que supo qué hacer en cada momento, Djokovic se asoma como un rival muy duro para Carlos Alcaraz, al que se medirá el domingo buscando la venganza después de lo ocurrido en la final de 2023. En el horizonte, también, la posibilidad de igualar a Roger Federer como el tenista masculino más laureado de Wimbledon en todos los tiempos y, por qué no, dejar una vez más su impronta en la historia, en esta ocasión un mes después de retirarse de Roland Garros por una lesión de rodilla de la que se ha recuperado a pleno y en tiempo récord.

«Espero poder llevarme el título el domingo», comentó Djokovic tras vencer a Musetti, avisando de que si juega en Wimbledon, como ya advirtió, antes de empezar el torneo, es para luchar por su octavo entorchado de campeón que está a un solo paso, simple pero a su vez complicadísimo ya que su rival será Carlos Alcaraz, quien llega en un momento sobresaliente y ya le ganó la pasada temporada en la misma instancia en el All England Club.

Djokovic acaba con Musetti

No se esperaba otra cosa que no fuera una victoria de Novak Djokovic en la segunda semifinal de Wimbledon y el tenista serbio, siete veces campeón, supo dormir el partido y llevarlo a su terreno para que el ímpetu de Lorenzo Musetti no ponderara por encima de su talento. El tenista italiano, sorpresa del torneo y de estreno en unas semifinales de torneo grande, puso toda la carne en el asador, e incluso remontaría sobre el alambre el primer set, pero no pudo completar la machada y finalmente, Djokovic pondría tierra de por medio con un 6-4 tan ajustado como suficiente.

El tenis era por momentos de Musetti, sobre todo en un segundo set que empezó ganando al sorprender a Djokovic con un break de inicio. Las estadísticas estaban de su lado, pero ahí no puntuaba doble el atacar en el momento justo. Y eso es lo que hizo Novak. De nuevo un despiste de Lorenzo, dos buenos restos del serbio y regreso a la igualdad, que ya no se rompería hasta el tie break, donde Novak Djokovic ajusticiaría a su rival y pondría tierra de por medio en el encuentro.

Ya en el tercer set se empezaron a ver las lagunas mentales de Musetti, que permitió que Djokovic se adelantara con break de inicio y a partir de ahí, gestionase su ventaja con pulso de cirujano. Media hora después llegaron las primeras pelotas de partido, que consiguió levantar Lorenzo Musetti, alargando su participación en Wimbledon 2024 unos minutos hasta que Novak Djokovic decidió poner los dos pies en una nueva final en Londres.