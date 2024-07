Alcaraz pone la directa ante Medvedev y jugará su segunda final en Wimbledon

La final de Wimbledon 2024 ya tiene al vigente campeón como uno de sus contendientes. Carlos Alcaraz remontó a Daniil Medvedev tras un primer set rocambolesco que fue a parar al bolsillo del ruso en el el tie break y, a partir de ahí, puso la directa para llevarse los tres siguientes parciales y con un resultado de 6-7, 6-3, 6-4, 6- 4, confirmar su segunda presencia en el partido por el título del All England Club. Alcaraz hizo bueno el favoritismo y supo imponer su juego, más variado, completo y adaptable a la hierba, ante un Medvedev correoso, pero insuficiente para frenar el inabarcable talento del joven crack español.

Alcaraz comenzó dubitativo y poco acertado con el primer saque, lo que dio a Medvedev su escenario perfecto en el partido. En la igualdad en la que se movieron ambos llegaron los breaks en el primer parcial y finalmente una muerte súbita en la que Daniil ganó la primera batalla, pero ni mucho menos la guerra. Carlos Alcaraz, como le ha sucedido otras veces en la presente edición de Wimbledon, despertó con el golpe y activó su versión más sólida para ir entrando poco a poco en el servicio de su rival, hasta sumar los breaks necesarios para sumar los tres sets que le llevan, tras dos horas y 59 minutos de contienda, a su segunda final en el All England Club.

Con una precisión quirúrgica y sólo al alcance de los elegidos, Alcaraz supo frenar el avance de un Medvedev que dio una lección al murciano en el tie break del primer set pero que a partir de ahí se mantuvo a merced del tenis ofensivo de Carlitos. Con la derecha y el saque claramente mejorados a partir del segundo parcial, el español se sintió a gusto y entró en el partido que quería Daniil, con posibilidad de ganar cada juego al saque o al resto y salió vencedor, traspasando la penúltima pantalla antes de medirse en la final del domingo con el gran villano, Novak Djokovic, en lo que sería la morbosa reedición del encuentro de 2023, o con Lorenzo Musetti, la sorpresa del torneo.

Medvedev sorprende a Carlos Alcaraz

Afrontaba Carlos Alcaraz un regalo envenenado para la semifinal de Wimbledon. Daniil Medvedev, su rival en la misma instancia en 2023, se asomaba como un contrincante propicio, visto lo sucedido en el All England Club hace un año –venció el murciano por un triple 6-3– pero también como un jugador que ha demostrado saber reinventarse y luchar hasta la extenuación a pesar de saberse inferior. Alcaraz, guiado por su inseparable Juan Carlos Ferrero, no quería confiarse un mínimo y saltó a pista con un ansia de ganar que, en cambio, se volvió incontrolable con su servicio.

Alcaraz no encontraba la continuidad en sus golpes y a pesar de envidar de inicio a un break que no llegó, pronto se vería en una situación complicaba. Medvedev aprovechó la primera oportunidad que tuvo al resto y puso un primer break que encontraría respuesta de Carlos, con la misma moneda. Sin embargo, con un porcentaje de primeros saques por debajo del 50%, el español no podía competir y Daniil se marchó hasta un 5-2 que le dejaba al borde del abismo del primer set.

La polémica de la semifinal. ▪️ La juez de silla señala doble bote. ▪️ Medvedev no está de acuerdo y protesta ostensiblemente. ▪️ El ruso se lleva un warning por «conducta antideportiva».#Wimbledon #LaPistaDelTenis pic.twitter.com/cLoS5SAcA4 — Tenis en Movistar Plus+ (@MovistarTenis) July 12, 2024

Todo parecía cerca del final en el parcial, pero la incomodidad cambió de bando y Alcaraz aprovechó para soltar su primer grito. Había completado un parcial de 3-0 que mandó el set al 5-5, cabreo monumental de Medvedev mediante, y a la posterior resolución en el tie break. En la muerte súbita, el ruso dio con la tecla para desactivar los ataques de Carlos Alcaraz y con un inapelable 7-1, golpeaba con el primer set en su bolsillo.

La reacción del campeón

La experiencia en este guion de partido ayudó a Alcaraz a no venirse abajo. Le había sucedido ante Tommy Paul pero frente a Medvedev, ex número uno del mundo y ya campeón de Grand Slam, no podía permitírselo si no quería pagar caro. La estrategia del vigente ganador de Wimbledon no pudo ser más acertada. Bajó una marcha, en todos los aspectos, incluyendo el saque y la derecha, para encontrar sensaciones y poder, más tarde dar un acelerón que resultara devastador para su rival y le pusiera en condiciones de ganar.

𝑨𝒑𝒓𝒊𝒆𝒕𝒂 𝒆𝒍 𝒑𝒖𝒏̃𝒐, 𝑪𝒂𝒓𝒍𝒐𝒔.

Aplaudimos todos desde casa. Alcaraz se lleva la segunda manga e iguala el partido. #Wimbledon #LaPistaDelTenis pic.twitter.com/2sUjrEruUN — Tenis en Movistar Plus+ (@MovistarTenis) July 12, 2024

La calidad de Alcaraz acostumbra a imponerse cuando la táctica es correcta y un conato de relajación de Medvedev brindó la opción de cerrar un break que encarrilaría un set rapidísimo. Sin oportunidades de break más allá del juego mencionado, Carlos se vio muy cómodo a la hora de poner la directa hasta, por el momento, igualar la contienda. Aunque la sensación del ganador volvía a correr por sus venas.

Alcaraz repite en la final de Wimbledon

Con sus hermanos, recién llegados junto a su madre Virginia, y su padre animando en la grada, Alcaraz encontró el aliento necesario para sentirse más fuerte que su rival y seguir así construyendo un más que meritorio pase a la final. Medvedev no bajó los brazos en ningún momento, pero la historia se repetiría en el tercer set. De nuevo un acelerón de Carlos en el primer tramo le daba un break que su servicio colocaría a buen recaudo. Pudo doblar la ventaja pero no lo hizo, si bien tampoco tendría que lamentarlo. 6-4 y a un set de la final.

Medvedev corría detrás de la pelota y Alcaraz repartía palos con su derecha y un revés también bien colocado en pista. Los bemoles del ruso le permitían combatir con un juego ofensivo poco dado a su estrategia, pero que llevó a cabo de manera honorable, aunque también insuficiente para luchar con Alcaraz. En hierba se juega paralelo, dominando la red, el saque y el resto, suertes en las que Carlos se fue sintiendo superior y así acabó derrumbando el castillo de resistencia de Daniil, que con 3-3 en el cuarto parcial, cedía su servicio y colocaba la alfombra roja para que el pequeño gran crack español accediera a la gran final de Wimbledon por segunda vez.