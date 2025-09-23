El karma se la devuelve a Jota Jordi con intereses tras machacar a Dembélé

Jota Jordi es uno de los grandes líderes de opinión del barcelonismo. El comentarista de El Chiringuito celebró a su manera la venta de Ousmane Dembélé al PSG en el verano de 2023 a cambio de 50 millones de euros y ajustició al nuevo Balón de Oro con varias frases lapidarias. El tiempo, sin embargo, ha puesto en su sitio al culé.

«Se va Dembélé, aparece Ansu Fati. Te voy a decir una cosa Ousmane, en esta vida hay que ser más agradecido. A Xavi que te dio confianza, que se peleó con la directiva para que renovaras, para que te pagasen más dinero… Te hizo el mejor jugador en tu posición y confiaba en ti. Que te vaya muy bonito en París y que hagas ganar al PSG la mismas Champions que has hecho ganar al Barça y que son cero. Dembélé que te vaya bonito. El Barça sin Dembélé ya tiene a Ansu Fati», sentenció.

🗣️ Jota Jordi : " Se va Dembele aparece Ansu Fati " " Osmane que te vaya muy bonito en París, que hagas al PSG ganar las mismas Champions que has hecho ganar al Barça que son cero "

Esta reflexión de Jota Jordi, como no, se hizo viral cuando Dembélé ganaba este pasado lunes el primer Balón de Oro de su carrera deportiva tras firmar una temporada sensacional en el Paris Saint Germain ganando la Champions League. El Mosquito de Oro marcó 35 goles y dio 14 asistencias para conseguir la mejor temporada de la historia en el Parque de los Príncipes.

Quizá sea injusto comparar la temporada 2024/25 de Ansu Fati y Dembélé, pero no es menos cierto que las diferencias son más que evidentes con el hispano-guineano viviendo momentos complicados y jugando testimonialmente en el Barcelona. Jota Jordi no atinó con sus pronósticos una vez más.