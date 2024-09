Sale a la luz la cantidad real que el Barça pagó por Dembélé: el tercer traspaso más caro de la historia

Sale a luz lo que realmente pagó el FC Barcelona por el traspaso completo de Ousmane Dembélé al Borussia Dortmund. Pese a que durante años se intentó vender que fueron algún que otro millón menos, la cifra más recurrente la de 135 millones de euros, el traspaso del extremo francés, uno de los más ruinosos de la historia del club, ha acabado alcanzando la cifra de 148 millones de euros, cantidad que recientemente ha terminado de recibir el BVB.

Así, con esta actualización, Ousmane Dembélé pasa a quedar en solitario como el tercer jugador más caro de la historia del fútbol, solamente superado por los 180 millones de euros que pagó el PSG por Kylian Mbappé en 2018 al Mónaco y los 222 millones de euros de la cláusula de rescisión de Neymar que pagaron en 2017 precisamente al Barcelona, dinero que invirtieron en el fichaje del mosquito y también de Philippe Coutinho, que hasta ahora empataba como el tercer fichaje más caro de la historia con Dembélé, otros 135 millones.

Se trata de una cifra altísima por un futbolista que, tras seis temporadas en el FC Barcelona, solamente disputó 185 partidos de los 330 partidos que disputó el club durante su etapa, apenas el 56% de los encuentros, el 44% restante se lo pasó lesionado. Y es que Dembélé fue un martirio para los culés con sus continuas lesiones, principal motivo por el que el futbolista no terminó de explotar como blaugrana.

Teniendo en cuenta el precio real que ha terminado abonando el Barcelona al Borussia Dortmund por su fichaje, estos 148 millones de euros que desvela el diario alemán Bild, cada partido que jugó el francés con la elástica blaugrana le costó la friolera de 800.000 euros a los culés, todo esto sin tener en cuenta el importantísimo sueldo que cobró temporada tras temporada el mosquito.

De por sí todo esto no fuera suficiente para definir su fichaje como ruinoso para los intereses del Barcelona, independientemente del rédito deportivo que haya dado, que realmente ha sido escaso y poco determinante, el colmo llegó en el verano de 2023, cuando Dembélé acabó marchándose por tan solo 50 millones de euros, el valor de la cláusula que tenía en su contrato y que dijo que no activaría…

Además, en su primera temporada con el Paris Saint Germain se reencontró con el Barcelona en los cuartos final de la Champions League, partidos en los que no mostró ningún ápice de cariño por los culés, siendo autor de dos goles, uno en la ida y otro en la vuelta, que significaron la eliminación del equipo de Xavi Hernández en el máximo torneo continental.

El de Dembélé pasa a ser desde ya el fichaje más caro en la historia del Barcelona, otro ejemplo más de la escasa precisión de los culés cuando fueron con todo a por los futbolistas que despuntaban en el mercado. Le pasó con el francés, que no llegó a marcar diferencias y estuvo casi el mismo tiempo jugando que lesionado. También le pasó con Philippe Coutinho, otro amedrentado por las lesiones que no se ubicó con la blaugrana y fue protagonista, durante su cesión en el Bayern, de la goleada europea más vergonzosa de la historia del Barcelona. También Antoine Griezmann, otro fichaje por el que desembolsaron 120 millones de euros y que nunca llegó a mostrar sintonía no solo con Messi, sino con el club.