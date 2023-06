Jon Rahm se queda sin US Open pese a su espectacular vuelta final

Esta vez no pudo ser. Jon Rahm se quedó lejos de la victoria en el US Open, uno de los cuatro torneos grandes del golf mundial, a pesar de su espectacular vuelta final en The Los Angeles Country Club. La gloria fue para el estadounidense Wyndham Clark, que supo sujetar los nervios para imponerse en el mano a mano final contra el norirlandés Rory McIlroy y lograr la mayor victoria de su carrera.

Clark empezó en cabeza la última jornada junto a un Rickie Fowler que terminó de desinflarse (+5) en una semana que empezó con la mejor tarjeta en la historia del torneo (-8). El jugador de Denver, cuatro años en la PGA y con un 75º puesto como mejor resultado en sus seis torneos de ‘Grand Slam’ hasta ahora, se las tuvo que ver con jugadores de talla mundial y con un campo que se guardó lo mejor para el final.

Así, el americano, de 29 años, aguantó la persecución del número uno, su compatriota Scottie Scheffler, y de un McIlroy que perdonó mucho con el ‘putt’ y no apretó cuando Clark más sufrió. Dos ‘bogeys’ después del ‘birdie’ en el 14 dejaron en situación delicada al líder, pero con únicamente el ‘birdie’ del hoyo 1, McIlroy tampoco venció al recorrido angelino para darse una oportunidad.

El campo de las estrellas de Hollywood tuvo un final de cine para Clark, en medio de ‘greens’ rápidos y duros, y banderas difíciles protegidas por ‘bunkers’. Un desenlace abierto hasta el último ‘putt’ del torneo, en el hoyo 18 que Clark afrontó con un golpe de ventaja. El estadounidense llegó al ‘green’ con dos ‘putts’ para ganar y no falló con el 70 que firmaron tanto McIlroy como Scheffler.

La celebración de Clark fue de liberación, por el estrés y la gloria en el Abierto de su país. Después de ganar el Wells Fargo Championship en mayo, su primera victoria, el estadounidense se hizo ‘grande’ en Los Ángeles en una irrupción sorpresa que dedicó a su madre fallecida hace nueve años. Por su parte, McIlroy perdió una buena ocasión de volver a ganar un ‘major’ nueve años después.

En cuanto a los golfistas españoles, Rahm terminó en el ‘Top 10’ con su mejor jornada de la semana, 65 golpes. Un buen cierre del campeón del Masters para tratar de recuperar la velocidad de crucero en los próximos torneos. Mientras, Sergio García terminó haciendo el par del campo, aciago en el ‘bogey’ del 18 y +2 en total, pero regular al fin y al cabo para terminar 27º.