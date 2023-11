Joao Félix se atasca

Joao Félix ha vuelto a las andadas, a las que recuerdan al Joao Félix fantasma o al que pasaba desapercibido con la camiseta del Atlético de Madrid. Después de un inicio fulgurante y por todo lo alto, el delantero portugués se ha atascado en los últimos partidos hasta el punto de despertar las primeras críticas y poner en duda su titularidad en la delantera del Barcelona. El gran nivel de Ferran Torres o el regreso de la lesión de Raphinha podría enviarle al banquillo en los próximos partidos.

Joao Félix comenzó su andadura con la camiseta del Barcelona de una forma espectacular. El portugués, en sus cuatro primeros partidos como culé, anotó tres goles y repartió tres asistencias. Betis y Amberes vivían en sus propias carnes la mejor versión del jugador cedido por el Atlético de Madrid. Pero la realidad es que el delantero se ha ido apagando poco a poco pese a haber sido titular en todos los partidos del equipo.

Al mismo tiempo en el que comenzaban a escucharse los primeros cantos de sirena acerca de Joao Félix, ahí fue cuando también empezó el portugués a bajar sus prestaciones con la camiseta del Barcelona. Unos datos espectaculares en sus primeros inicios parecían convencer a la directiva culé para empezar a negociar con el Atlético de Madrid por un posible fichaje. Pero muchas voces críticas (o expertas) pedían cautela con el jugador.

Ocurrió lo mismo precisamente con el Atlético de Madrid. Empezó muy bien, jugando, metiendo goles y haciendo disfrutar a la parroquia colchonera, pero poco a poco se fue apagando. Ese no fue el único caso en su corta carrera deportiva. Este mismo año, en el mercado de invierno, Joao Félix separó sus caminos del Atlético y se marchó al Chelsea. Inició su andadura en Stamford Bridge haciendo muy felices a los aficionados ‘blues’, pero el final fue completamente antagónico y con tintes muy similares a lo ocurrido precisamente en el equipo de Simeone.

Registros muy pobres

El delantero de 23 años, en cambio, no ha visto puerta en sus últimos ocho partidos. Ningún gol y tan sólo dos asistencias. Y es que desde aquel partido ante el Amberes en el primer partido de la fase de grupos de la Champions League, Joao Félix no ha sido capaz de anotar un gol. Desde el 19 de septiembre, el portugués no ve puerta con el Barça.

Luego, un partido más tarde, el Barcelona se vio con el Celta de Vigo en Montjuic y Joao Félix dio una gran asistencia a Lewadowski para comenzar la remontada que acabó con 3-2. Y desde entonces, los registros goleadores y de asistencias brillan por su ausencia. Eso sí, la confianza de Xavi Hernández permanece intacta. El portugués ha sido titular en todos y cada uno de los partidos, salvo en su primer partido como azulgrana ante Osasuna ya que llegó al club dos días antes.

Ahora, con estos registros tan pobres, Joao Félix tiene el aliento en la nuca de sus compañeros. Lewandowski es indiscutible y Raphinha ya está recuperado de su lesión. Por otro lado, Ferran Torres sigue con su particular lucha por lograr un estatus mayor en la plantilla y Lamine Yamal que aprovecha sus minutos en cada ratito que juega.