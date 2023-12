Infantino se reúne con Alexia Putellas para valorar la creación de un Mundial de Clubes femenino

Alexia Putellas se reunió con Gianni Infantino durante la celebración del Mundial de Clubes celebrado en Arabia Saudí. La internacional española fue una de las invitadas por la FIFA, que aprovechó para tratar con ella la posible creación de la competición a nivel femenino. Uno de los objetivos del organismo que rige el fútbol mundial es impulsar el fútbol femenino con la introducción de nuevas competiciones similares a las masculinas y para ello ha querido considerar la opinión de la jugadora del Barcelona.

Durante la celebración del Mundial de Clubes, la FIFA ha realizado diversas conferencias y reuniones. Entre ellas, ha destacado la del máximo mandatario del fútbol con la que fuera mejor jugadora del mundo en 2021 y 2022. Alexia viajó tras el partido de Champions del Barcelona ante el Rosengard a Yeda, donde se vio con el presidente de la FIFA para tratar diferentes aspectos sobre el futuro del fútbol femenino.

Una de las intenciones de Infantino es la de crear un Mundial de Clubes femenino. Una competición para la que ya se trabaja y para la que ha querido consultar con una voz autorizada como es la de Alexia Putellas. La del Barça es líder y capitana tanto de su equipo como de la selección española, campeona del mundo en este 2023.

Más allá del Mundial, que el pasado verano se celebró en Australia y Nueva Zelanda y que terminó con la victoria de España, la FIFA no organiza más campeonatos femeninos. Una asignatura pendiente que quiere revertir Infantino. El presidente de la FIFA busca la fórmula para dar un impulso mayor al fútbol femenino, que en las últimas temporadas ha ido cada vez adquiriendo mayor relevancia.

Parte de esa culpa la tiene la figura de Alexia. La mediocentro culé se ha convertido en la principal referente de un deporte que ha ido sumando cada vez más adeptos. Por ello, su punto de vista es un aspecto a tener en cuenta por la FIFA de cara a la creación de una competición similar a la masculino, aunque se desconoce si la idea de Infantino pasa por hacer un formato como el actual o del que entrará en vigor la próxima temporada y que se celebrará cada cuatro años.

Un nuevo Mundial de Clubes

La FIFA ha cambiado el Mundial de Clubes de cara a la temporada 2024-2025. Se celebrará cada cuatro años, con un formato como el Mundial de selecciones, en el que participarán 32 equipos de todo el mundo, con mayor presencia de los equipos de la UEFA y CONMEBOL. Sin embargo, el formato actual no morirá, puesto que se retomará la antigua Copa Intercontinental, aunque contará con la presencia de los equipos campeones de todas las confederaciones.

Pero su instauración en el calendario femenino no habría sido el único punto a tratar en la reunión que mantuvieron Alexia Putellas e Infantino en Yeda. El presidente de la FIFA quiere profundizar en la profesionalización del fútbol femenino y su desarrollo habría sido otro de los puntos que se hablaron. Desde el organismo mundial quieren dar pasos de manera conjunta con las jugadoras en todo lo referente a la evolución del deporte femenino y están buscando la manera de conseguirlo.

Y la mejor manera de plasmarlo ha sido contando con la presencia de la mayor referencia que hay en la actualidad en el fútbol femenino a nivel mundial. La figura de Alexia ha ido creciendo en los últimos años y ya no sólo por su importancia en los éxitos deportivos logrados con el Barcelona y con la selección española. Su capacidad de liderazgo ha quedado demostrada en los últimos meses, después de todo lo sucedido tras la final del Mundial.

Infantino, en sintonía con Alexia Putellas

En los últimos años, Alexia Putellas se ha convertido en un verdadero impulso para el fútbol femenino. Un motivo que ha llevado a la FIFA a entablar una buena relación con la futbolista del Barcelona y que ahora quiere aprovechar para darle una mayor importancia y visibilidad al deporte rey en su versión femenina.

La jugadora del Barcelona acudió a la final del Mundial de Clubes que disputaron Manchester City y Fluminense aprovechando el parón del fútbol femenino por Navidad. A pesar de que está lesionada y no ha disputado los últimos encuentros del Barça, Alexia no se perdió el último partido del año de sus compañeras, en la Champions League, donde dejaron prácticamente confirmada su presencia en la siguiente fase.

La internacional española no ha podido disputar los siete últimos encuentros de su equipo por una lesión en la rodilla. Tampoco ha podido estar en la última cita con España, donde la selección dejó cerrada su clasificación para la final four de la Liga de Naciones en los dos encuentros contra Italia y Suecia. El Barcelona se remitió en su momento a dar un escueto parte médico en el que hablaba de molestias en la rodilla y en el que no se hablaba de plazos para su recuperación.