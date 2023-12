España se medirá a Holanda en la final four de la Liga de las Naciones

España se medirá a Holanda en las semifinales de la final four de la Liga de las Naciones. El sorteo celebrado este lunes ha dejado marcado el camino hacia el título de las cuatro selecciones clasificadas para esta fase final. El otro encuentro será el que medirá a Francia contra Alemania. De ambos partidos, que se disputarán el próximo 23 de febrero, saldrán los dos finalistas y las dos selecciones clasificadas para los Juegos Olímpicos de París 2024.

La selección de Montse Tomé ya conoce al rival al que se medirá por una plaza en la cita parisina, que se celebrarán el próximo verano. En caso de ganar en semifinales, las campeonas del mundo certificarán su presencia en unas olimpiadas por primera vez en su historia. El choque se disputará el próximo 23 de febrero.

Si consiguen la victoria ante Holanda, además lograrán meterse en la final de la Liga de las Naciones. Sería la segunda final alcanzada por España en su historia, tras la del último Mundial, en la que se impusieron a Inglaterra para bordar su primera estrella en el pecho. La selección femenina puede seguir haciendo historia y, de vencer en semis, disputarían la final frente a la selección ganadora del Alemania-Francia el día 28 de febrero.

Los Juegos son el principal objetivo

Desde que se lograra ganar el Mundial, en el vestuario de España no ha habido otro objetivo que el de alcanzar la final de la Liga de las Naciones. Más allá de todos los conflictos, polémicas y crisis que se han dado en el seno de la selección femenina, en el apartado deportivo han conseguido focalizarlo todo con una meta clara: la de estar en los Juegos Olímpicos.

Todas las jugadoras son conscientes de que están ante una oportunidad histórica. El fútbol femenino español nunca había alcanzado cotas tan altas como las actuales y la ambición por seguir rompiendo barreras es máxima. No se plantean otra cosa que no sea estar en París 2024 y, para ello, deberán superar las semifinales de esta final four de la Liga de las Naciones.

Ante el objetivo histórico de meterse en el torneo olímpico de fútbol, en la Federación esperaban poder celebrar las semifinales en casa. Al no ser una sede única, el sorteo decantaría quién organizaría cada uno de los partidos que quedan por jugar en esta fase final. Puestos a pedir, desde Las Rozas preferían que se celebrasen en España las semis, puesto que llenar estadios y congregar en ellos a miles de personas –casi 16.000 en el último disputado en Málaga– no está a la altura del resto de selecciones, lo que les da una ventaja considerable.

España únicamente ha perdido un partido desde que ganara el Mundial. La selección ha sumado cinco victorias y una derrota, intrascendente ante Italia, desde el mes de agosto. Todo, a pesar de lo que se ha vivido en la Federación y en la selección desde entonces. Ahora, buscarán ampliar su racha en el parón de febrero, donde estará en juego la clasificación para París 2024 y el título de la Liga de las Naciones.