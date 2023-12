Aitana Bonmatí toma el mando en la selección

Aitana Bonmatí ha sido la protagonista, sin lugar a dudas, de la selección española durante el parón. La jugadora del Barça estuvo en el foco tras la derrota ante Italia por la enésima polémica en el vestuario y contra Suecia apareció para apagar un nuevo fuego. En La Rosaleda demostró por qué es la mejor jugadora del mundo, guiando a España hacia una remontada épica en apenas media hora que estuvo sobre el césped. Un triunfo con el que se cierra un 2023 que, en el plano deportivo, ha sido para enmarcar.

La normalidad no parece ser algo que vaya con la selección femenina. Después de todo lo sucedido durante el pasado año con la renuncia de las 15, el pulso mantenido por Jorge Vilda –que le acabó saliendo bien–, lo que sucedió tras el Mundial o el encontronazo de las jugadoras con Montse Tomé nada más ser nombrada, se había encauzado todo a base de fútbol. Los resultados mandan y, ahí, la campeona del mundo parecía no tener rival. Hasta el pasado viernes.

Italia ganaba a España y lo hacía aprovechándose de un nuevo ridículo. La selección saltaba con una jugadora menos en la segunda parte al no haber dado tiempo a preparar los cambios. El motivo: Aitana. La del Barça no se sentía en condiciones de continuar –por un proceso febril– tras una tensa conversación con la seleccionadora instantes antes. Esther era la elegida sobre la marcha, no estaba lista y se decidió empezar con una menos, aprovechando las italianas para empatar e iniciar su escalada hacia la remontada.

No se ejercitó el domingo, sí que lo hizo el lunes con total normalidad, pero cuando se conocía la alineación, saltaba la sorpresa. Aitana se quedaba en el banquillo. Todo, a pesar de que Tomé había reconocido en la previa que estaba disponible, lo que llevaba a pensar que la Balón de Oro estaría de inicio. En esos 45 minutos sin ella, como ya sucediera ante Italia, España encajaba tres goles.

Aitana guía a España

Volvían los fantasmas, por momentos, a sobrevolar el vestuario, hasta que apareció ella para espantarlos. Aitana Bonmatí entraba a la hora de partido, en un momento en el que la selección estaba ya lanzada a por la remontada, tras el gol de Athenea que supuso el 2-3. Y contar con el lujo de guardarte como revulsivo a la mejor del mundo, tiene su peso. La mediocentro catalana revolucionó el encuentro a base de ritmo y de ideas que permitieron a España tener una mayor fluidez y llegar con mucho más peligro a la meta sueca.

De hecho, tuvo un gol cantado nada más entrar que habría supuesto el empate. Su entrada desató la locura en un equipo que se reencontró con su mejor versión y que terminó arrollando a Suecia. Si con ella en el banquillo fueron tres los goles que encajó España, cuando saltó al campo quienes los marcaron fueron las campeonas del mundo.

Aitana tomó el mando de la selección para guiarla a un triunfo tan épico como necesario y que le sirve a ella misma para dar un golpe sobre la mesa después de una semana complicada, en la que se ha visto envuelta en un sinfín de informaciones que incluso ha llegado a cuestionar. Donde no se la puede poner a ella en duda, como volvió a demostrar frente a las suecas, es en el campo.