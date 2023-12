Alineación oficial de España contra Suecia: Aitana se queda en el banquillo

España pone fin a la fase de grupos de la Liga de las Naciones frente a Suecia con la ausencia de Aitana Bonmatí de inicio. La Balón de Oro era la principal duda, tras lo sucedido en Pontevedra y su indisposición para el entrenamiento del domingo. Sin embargo, al estar con el resto del grupo en el entrenamiento sobre el césped de La Rosaleda, apuntaba al once. Montse Tomé ha tocado el equipo, aunque no de forma masiva, tras la derrota ante Italia y la obtención de la clasificación para la Final Four de la competición, con tres cambios.

Este es el once oficial de España para el partido de la Liga de las Naciones ante Italia: Misa; Ona Batlle, Ivana, Aleixandri, Olga; Tere, Oroz, Hermoso; Athenea, Mariona y Salma.

España buscará dejar atrás la derrota ante Italia con un nuevo triunfo ante Suecia, a la que ha ganado en las dos últimas ocasiones en las que se han enfrentado. Lo hará con un equipo en el que hay variaciones en todas las líneas salvo en la delantera.

De todos esos cambios, el más significativo puede ser el de Aitana. La mediocentro del Barcelona ha estado en el centro de la polémica en los últimos días. La seleccionadora reveló tras el encuentro frente a las azzurre que el hecho de salir con 10 tras descanso fue porque la mejor jugadora del mundo avisó tarde de que no estaba en condiciones de saltar al terreno de juego y no dio tiempo a hacer el cambio. Tras ello, se conoció la tensión vivida durante la charla y después llegaron las palabras de Aitana arrojando luz a lo sucedido.

En medio del nuevo conflicto desatado en el seno de la selección femenina, España buscará aislarse de nuevo del ruido y vencer a las suecas, en un partido trámite para las nuestras, pero no para el rival. Suecia cayó sorprendentemente ante Suiza en el último encuentro, lo que permitió a la selección española clasificarse matemáticamente, y ahora se ve obligada a ganar para no disputar playoff de descenso a la Liga B.

Rotaciones en la alineación de España

Más allá de la ausencia de Aitana de inicio en la alineación de España, Montse Tomé hace otras rotaciones en su equipo de cara al duelo ante Suecia. La única línea en la que no hay cambios es en la delantera, por lo que la seleccionadora aprovecha el trámite para probar distintas opciones de cara a lo que vendrá en febrero, donde se disputarán una plaza en los Juegos Olímpicos de París –principal objetivo del equipo– y estar en la final de la Liga de las Naciones, donde pelearían por su segundo título en apenas unos meses.

Cata Coll, titular en el partido contra Italia y principal opción de Tomé para la portería, deja de nuevo su sitio a Misa Rodríguez. En el último parón, la madridista jugó el segundo encuentro ante Suiza y, ahora, en un momento en el que no hay nada en juego, vuelve a la portería. Viene cuajando una gran temporada en el Real Madrid.

En defensa había varias dudas. Oihane Hernández tenía opciones de entrar en el lateral, por una de las dos titulares, que son Ona Batlle y Olga Carmona. Finalmente, ambas jugarán y donde sí que hay un cambio es en el eje de la defensa. Con la presencia de Aleixandri como innegociable, quien se cae es Paredes. En su lugar entra Ivana Andrés.

En el centro del campo el cambio respecto al partido de Italia es el de Aitana. Tere Abelleira estará en el pivote, mientras que por delante aparece su compañera en el Real Madrid, Maite Oroz, junto con Jenni Hermoso. La de Pachuca hizo de 10 en el duelo frente a las azzurre y contra las suecas repetirá.

Arriba, el golazo marcado por Athenea ante las italianas la permitirá repetir de inicio. Por el otro costado es indiscutible Mariona Caldentey. Salma Paralluelo aparece en la punta de ataque, ganándole la partida a otras jugadoras como Esther González.