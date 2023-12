Toda la verdad con Aitana Bonmatí en el último partido de la selección española

El último partido de la selección española de fútbol femenino estuvo marcado por la polémica. Más allá del resultado negativo donde cayeron por 2-3 ante Italia, el partido se reanudó en el descanso con una jugadora menos, lo que fue aprovechado por las italianas para hacer el gol de la igualada. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió entre Aitana Bonmatí y Montse Tomé para que España saliera con una jugadora menos tras el descanso?

Y es que Montse Tomé tomó la decisión de dejar en el vestuario a Athenea y Aitana tras la primera mitad, pero en lugar de ingresar dos jugadoras, sólo entraba Lucía García. La otra jugadora que debía entrar al terreno de juego era Esther, que estaba aún preparándose. La seleccionadora contó lo que pasó tras el encuentro, diciendo que Aitana se da cuenta de que no puede continuar cuando está a punto de comenzar la segunda parte y que no dio tiempo a que su sustituta estuviera preparada para salir.

«Durante el descanso, no me sentí bien y le pedí al cuerpo técnico ser sustituida, porque entendí que lo mejor para el equipo era que entrara otra compañera», comentó Aitana Bonmatí tras el partido. Después, fue Montse Tomé la que explicó lo sucedido: «Aitana nos avisó con muy poco tiempo de que no podía continuar… Por eso hemos empezado con una jugadora menos», señaló la seleccionadora este lunes antes de enfrentarse a Suecia en Málaga.

«Es cierto que ha habido algún comentario en base a esto, pero al final el vestuario es lo importante, el equipo, y todo lo que ocurre dentro es importante que lo protejamos y sea algo nuestro. Nosotros somos súper profesionales y tanto ‘staff’ como jugadora queremos lo mejor. Nuestra mente tiene que estar en el equipo, somos todas y todos, y todos tenemos que sumar», añadió Montse Tomé.

Sin embargo, quedan muchas dudas sobre lo sucedido. Athenea del Castillo, la otra jugadora que no saltó al campo en la segunda parte, ofreció una versión totalmente contraria a la de Montse Tomé: «Los cambios los ha dicho nada más empezar la charla, habrá sido un error de cálculo». Por otro lado, Lucía García, la jugadora que entró por la delantera del Real Madrid, se ataba las botas sobre el césped con el juego ya iniciado, lo que lleva a pensar que realmente a las dos futbolistas que debían entrar les pilló por sorpresa el cambio.

Respuesta de Montse Tomé

«Respecto a lo que dijo Athenea, creo que tampoco tuvo el tiempo suficiente para tener toda la información suficiente para poder hablar de ello. Como ya he dicho, son cosas que quedan para nosotras y no haría bien si hablo hoy de esto aquí. Estas cosas no nos gustan que ocurran y cuando ocurren tratas de adaptarlo y solucionarlo y ahora estamos en este punto. Ocurren cosas imprevistas y nosotras tenemos que tener la capacidad de centrarnos en las cosas que podemos controlar», afirmó.