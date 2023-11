Alexia Putellas habla sobre el caso Rubiales: «No había otra forma de reaccionar»

Alexia Putellas se ha pronunciado sobre el caso Rubiales. La capitana de la selección y del Barcelona ha aprovechado el parón internacional, en el que no estará con España por lesión para conceder una entrevista en la que ha señalado que «no había otra forma de reaccionar» a como lo hicieron ella y sus compañeras. Además, ha querido destacar que lo sucedido «no es algo aislado del fútbol femenino» sino que «se da en muchos ambientes».

La futbolista no se muerde la lengua para hablar de todo lo que supuso para ella lo sucedido en la final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, cuando el entonces presidente de la RFEF, Luis Rubiales, dio un beso a su compañera Jenni Hermoso. Alexia fue una de las principales líderes de aquella revolución que se inició en el vestuario y que acabó tumbando al mandatario, así como al que fuera seleccionador, Jorge Vilda, y a varios altos cargos de la Federación.

Refleja que, de todo lo que sucedió en Sídney aquel día y en los días posteriores, ha «aprendido muchísimo». Pese a ganar el Mundial, logrando un hito para la historia del deporte español, el título pasó a un segundo plano tras lo sucedido en la celebración: «Nuestro título no va a perder importancia por ello. Vamos a ser campeonas del mundo, como mínimo, 4 años más. Y eso no nos lo quita nadie. Eso es lo que vamos a recordar».

En una extensa entrevista con la revista de moda Harper’s Bazaar, Alexia Putellas cuenta cómo se ha sentido después de aquello. «He tenido momentos de orgullo y de tristeza, porque no encuentro normal que haya habido filtraciones y no se garantice cierta privacidad», ha señalado sobre cómo se gestionó el escándalo.

Sin embargo, la mediocentro del Barça dice haber sentido también «mucho orgullo» por todo lo que supuso a nivel social: «He sentido mucho orgullo, sobre todo por los debates que se han generado. Estamos en un momento, hombres y mujeres, muy importante de deconstrucción y construcción. Y creo que nos podemos permitir equivocarnos, pero tenemos que aprender y mejorar. Sólo eso nos hará una sociedad mejor en la que todo el mundo se sienta a gusto, orgulloso y respetado sea como sea».

Alexia aplaude la repercusión del beso de Rubiales

Alexia Putellas también ha querido valorar la repercusión que tuvo el beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso en la final del Mundial. Ha destacado que «la magnitud que tuvo el tema, ha sido la que tenía que ser» y que gracias al título obtenido se le dio tanto foco mediático: «Justo fue a dar con un lugar en el que la expectación y la visibilidad fueron mundiales».

Sobre la reacción que tuvieron todas las jugadoras, que llegaron a considerarse no seleccionables por Montse Tomé hasta que no se dieran los pasos que ellas consideraban adecuados en la Federación para volver, Alexia no ha dudado en señalar que «pasó algo superdesafortunado y estar a su lado [de Jenni] y apoyarla era lo mínimo que podíamos hacer».