Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ha aparecido por sorpresa este domingo en el circuito de Montmeló, donde se celebra el Gran Premio de España de Fórmula 1. Infantino estuvo acompañado de Roberto Carlos y fue uno de los VIPs más aclamados a su llegada al circuito en el que se disputa otro año más el único GP de F1 en España.

Además de con Roberto Carlos, Gianni Infantino apareció en Montmeló con los ex futbolistas Marco Materazzi e Ivan Córdoba, que no quisieron perderse la emoción de la Fórmula 1 en el circuito español. Estos dos, Materazzi y Córdoba, son además ex jugadores del Inter de Milán, por lo que no llegarían muy contentos este domingo tras la durísima derrota del conjunto italiano ante el PSG en la final de Champions.

Así, Infantino, presidente del máximo organismo del fútbol mundial, llegó al circuito de Montmeló para disfrutar de una apasionante jornada de F1. La carrera, que comenzará a partir de las 15:00 horas, volverá a ser emocionante, con Oscar Piastri saliendo desde la pole, Fernando Alonso desde la décima plaza y Carlos Sainz en los últimos puestos de parrilla.

La presencia de Gianni Infantino en el circuito catalán también supone algo de morbo en el plano futbolístico, ya que desde Barcelona en los últimos días se ha intentado desprestigiar el Mundial de Clubes que organiza la FIFA -gran apuesta del propio Infantino- únicamente porque ellos no están clasificados.