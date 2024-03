Infantino saca la roja a la tarjeta azul

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha sacado «tarjeta roja a la tarjeta azul». Desde el máximo organismo del fútbol mundial se oponen «completamente» a la idea de la IFAB, el organismo que estudia las reglas del juego, de introducir la nueva cartulina en este deporte que expulsará a un jugador durante 10 minutos. Al mandatario suizo no le ha gustado esta propuesta y señaló desde el lugar donde se celebrará la reunión de la IFAB este sábado, que «no, no se usará ninguna tarjeta azul en el nivel de élite».

«Si queréis el titular os lo doy: es ‘tarjeta roja a la tarjeta azul’. Tenemos que ser serios», aseguró el presidente de la FIFA al ser preguntado por esta nueva cartulina que pretende introducir la IFAB para revolucionar el fútbol. Sin embargo, Infantino dejó clara que la postura del organismo que regula este deporte es totalmente contraria a la de la IFAB. «La FIFA se opone completamente a las tarjetas azules», agregó de manera tajante.

El abogado helvético señaló que él no sabía nada de esta idea pero que tienen intención de votar en contra durante la reunión de la IFAB: «Yo no estaba al tanto de este tema, como presidente de la FIFA. Creo que la FIFA tiene voz y voto en la IFAB». No obstante, el presidente señaló que desde el ente federativo están abiertos «a considerar ideas y propuestas», pero a su vez quieren mantener la «esencia y la tradición del juego». Es por eso que la FIFA se opone a la tarjeta azul.

«En la FIFA siempre estamos abiertos a considerar ideas y propuestas. Pero una vez que lo analizas, te das cuenta de que también hay que proteger la esencia y la tradición del juego. No existirá la tarjeta azul», concluyó Infantino. De esta manera, el presidente del máximo organismo del fútbol mundial zanjó el debate sobre la posibilidad de introducir la tarjeta azul en este deporte, algo que no ha gustado a la mayoría de los entrenadores como Klopp, Arteta o Pochettino. Guardiola prefirió no opinar.

¿Qué es la tarjeta azul?

La tarjeta azul es una nueva medida que quiere introducir la IFAB por la cual un jugador será expulsado durante 10 minutos y servirá para sancionar ataques prometedores y faltas tácticas que no lleguen a superar el umbral necesario para ver una expulsión por roja directa. En caso de que un futbolista vea dos cartulinas azules sería expulsado, es decir que dos azules son una roja. La idea es que se comenzara a utilizar en verano en el fútbol de élite. Así, competiciones como la FA Cup tanto masculina como femenina podrían ser las primeras en introducirlas a modo de prueba, puesto que la Federación Inglesa estaría pensando introducirlas en competiciones del próximo curso, antes de que se tome una decisión definitiva.

Después de ser estudiada, fue aprobada por la IFAB, que se reúne este sábado 2 de marzo en Glasgow con la tarjeta azul como uno de los asuntos a tratar. En los próximos meses iniciará el periodo de prueba, antes de que se introduzca definitivamente en el reglamento. Lo que está descartado es que se utilice tanto en la Eurocopa del próximo verano, así como en las competiciones UEFA de la próxima campaña, como Champions, Europa League y Conference.