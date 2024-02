Simeone: «No me voy a desgastar pensando en la tarjeta azul»

Diego Simeone atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro entre el Atlético de Madrid y el Sevilla, este domingo en el Ramón Sánchez Pizjuán. Los rojiblancos quieren reengancharse a la Liga aprovechando el encuentro directo entre Real Madrid y Girona este sábado, y olvidar así la dura derrota copera contra el Athletic en su estadio. El técnico habló sobre la tarjeta azul, que tanta polémica ha generado: «No me voy a desgastar pensando en esta situación».

Respecto a si cuesta más preparar el partido tras una derrota como la del Athletic en Copa, Simeone contestó: «Uno nunca vive del partido anterior para preparar el que viene, me pasa más allá de lo ocurrido. Lo que buscamos es pensar en el nuevo partido. El entusiasmo que tendrá el Sevilla a partir de la victoria que lograron en Vallecas y jugando en su casa, con su gente. Han logrado recuperar a jugadores importantes, hacen mejor al equipo y seguramente tendremos un partido duro».

Al ser preguntado por las conclusiones que sacó de cara al partido en San Mamés el 29 de febrero, Simeone dijo que se centra el Sevilla: «Entiendo la pregunta, pero me focalizo en el partido de Sevilla y dejo la Copa para cuando toque». Sobre el desgaste mental, el Cholo explicó que «es la parte más importante. Muchas veces pensamos que cuando el equipo no responde es por el físico, pero hay muchos factores que no son físicos, factores de fuerza interna que te hacen repetir esfuerzos. Los jugadores son personas y tienen algunos momentos de debilidad. Nosotros, como entrenadores, también pasamos por estas etapas y por ello aveces nos equivocamos con algún cambio o alguna alineación… Hay que convivir con el mal momento».

El técnico rojiblanco también habló sobre el cansancio mental del entrenador: «Es mil millones de veces mejor ser jugador. Juegas, sólo piensas en lo que tienes que hacer en el partido, en lo que pide el equipo o el grupo. Juegas, exteriorizas todo lo que va sucediendo. Como entrenador tienes que gestionar todo y tienes que transmitir seguridad, convicción, creer y no es fácil exteriorizarlo a veces, pero lo trabajamos para poder encontrarlo».

Simeone elogia a Griezmann

El técnico colchonero también habló de la carga de minutos que lleva Griezmann en las piernas: «Griezmann lo veo siempre muy bien. Es un jugador que nos da un montón de cosas todo el tiempo. Estos últimos partidos viene jugando muy seguido salvo el del Rayo, que le dejamos fuera. Se gestiona muy bien sobre el campo. Gestiona situaciones de juego para convivir con el juego. Esperemos que logre, como siempre lo hace, terminar de ser importante pese a toda esta carga de partidos que lleva dentro de su cuerpo».

En cuanto al encuentro entre Real Madrid y Girona no se quiso pronunciar en exceso: «Nosotros necesitamos pensar en nosotros y lo que pase a partir de lo que suceda será bueno». Por último, Simeone habló de cómo están Morata y Giménez: «José, en principio, la semana que viene estará trabajando con el grupo. Esperemos poder recuperarlo, es un jugador importante para nuestra defensa. Álvaro está bien, entrenó con normalidad y ayer descansó. Esperemos que pueda estar fresco».