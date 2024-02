Simeone se muerde la lengua: «¿Del árbitro? No, no, silencio…»

Diego Pablo Simeone compareció en rueda de prensa tras la derrota del Atlético de Madrid por 0-1 contra el Athletic Club en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Los leones consiguieron derrumbar el fortín del Metropolitano, donde los rojiblancos no perdían desde el pasado 8 de enero de 2023, cuando cayó por el mismo resultado ante el Barcelona. El argentino, que llegó a ver la amarilla, vivió uno de los partidos más tensos de la temporada, especialmente en el momento que Hernández Hernández despitó el penalti de Yeray sobre Morata por fuera de juego.

El Cholo arrancó explicando la titularidad de Depay por delante de Morata. «Ayer Álvaro se había lastimado un poco el gemelo y estábamos con la duda de que podía tener algo. Por suerte no tiene nada. No quería arriesgar a un delantero importante para nosotros con todo lo que queda. Memphis lo venía haciendo bien y después le dimos esa media hora a Morata», comenzó.

«Para mí ha sido un partido muy bueno. Cometimos un error y en estas eliminatorias los errores se pagan. El equipo trabajó muy bien en el segundo tiempo. Tuvimos situaciones de gol y no pudimos concretar las que parecían que iban a entrar. Ellos están aventajados con esta situación. Juegan en su casa, pero nosotros vamos a agotar las posibilidades que nos quedan», dijo en su análisis.

Simeone no dudó de que el Athletic partirá como favorito en San Mamés. «Hay una ventaja. Juegan en su casa, con su gente. Tienen ventaja. El fútbol es fútbol y puede pasar de todo», afirmó. «Yo siempre valoro el resultado. A la gente le interesa. Venimos de una temporada muy buena y puede pasar que en un partido no hayamos tenido esa presión que en otros sí. El equipo tuvo dos o tres importantes para poder empatar el partido y es el camino a seguir», añadió.

«Cuando perdimos el orden no estuvimos tan finos. En el segundo tiempo atacó continuamente, generó jugadas ofensivamente, queda abierta esta opción ante un partido importante que nos queda hacer en el campo del Bilbao», explicó sobre el juego de su equipo.

«Era un partido que no había que apresurarse. Lo importante era no irse del partido, ni del juego ni del resultado. Jugaron todo el segundo tiempo con criterio. Felicitar al rival porque defendió muy bien y se llevó un partido importante de cara a la vuelta», señaló. «¿Del árbitro? No no, silencio…», finalizó sin mojarse cuando le preguntaron por la acción más polémica de lo que va de eliminatoria.