Klopp carga contra la tarjeta azul: «No recuerdo la última vez que la IFAB tuvo una buena idea»

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, se ha posicionado en contra de las tarjetas azules en el fútbol y asegura que no le suena «como una idea fantástica de primeras». Esta nueva cartulina expulsará durante 10 minutos al jugador que la vea por cortar ataques prometedores, protestar las decisiones del árbitro o cometer faltas tácticas que no lleguen a superar el umbral necesario para ser expulsado por roja directa.

«No me suena como una idea fantástica así de primeras», comenzó diciendo Klopp sobre la tarjeta azul en la rueda de prensa celebrada este viernes en la previa del encuentro del Liverpool contra el Burnley. «Pero la verdad es que no recuerdo la última vez que esta gente (la IFAB) tuvo una idea fantástica, si es que alguna vez han tenido alguna», añadió el técnico de los reds que tiene al equipo líder de la Premier League con un partido más que el Manchester City.

La nueva medida de la tarjeta azul no ha gustado nada a Klopp, una norma que confirma la incorporación al reglamento de las expulsiones temporales y también se aprobará el nuevo protocolo de que sólo los capitanes puedan protestar al árbitro. La cartulina azul se mostrará por cortar ataques prometedores o protestar a los árbitros y el jugador será expulsado definitivamente del encuentro si ve dos tarjetas de este color o una azul y una amarilla y viceversa.

Esta medida podría empezar a utilizarse el próximo verano en competiciones como la FA Cup masculina y femenina, que podrían ser las primeras en introducirlas a modo de prueba. Desde la Federación Inglesa estarían estudiando la posibilidad de implantar la nueva norma en sus competiciones el año que viene, antes de tomar una decisión definitiva sobre el asunto.

Klopp confía en recuperar a Thiago

El técnico germano también habló sobre la recaída de Thiago Alcántara, que volvió a caer lesionado en su regreso a los terrenos de juego el pasado fin de semana tras casi un año de baja: «Es un problema muscular, aún no sabemos el alcance. Tenemos que esperar un poco. Realmente no fueron buenas noticias para él, ni para nosotros, ni para todos».

Preguntado por si espera que el centrocampista español vuelva a jugar esta temporada, Klopp se mostró bastante optimista: «Sí, pero realmente no pensamos en eso, por el momento simplemente tratamos la lesión y le hicimos una evaluación completa y supimos exactamente de dónde venía. No es por la intensidad. Es simplemente el procedimiento normal y no sería una gran historia si no hubiera estado fuera tanto tiempo. No es una lesión muy grande».

Thiago llevaba nueve meses de baja por lesión y regresó frente al Arsenal el pasado fin de semana. El preparador alemán le dio entrada en el minuto 85 y en apenas cinco minutos se volvió a romper. Ahora, el centrocampista español tendrá que parar de nuevo y recuperarse para volver a vestirse de corto con los colores del Liverpool. Klopp reconoció que espera poder contar con el mayor de los Alcántara antes de que termine la temporada.