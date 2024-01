Klopp insinúa su retirada tras anunciar su marcha del Liverpool a final de temporada

Jürgen Klopp ha dado una de las grandes sorpresas de la temporada anunciando este viernes que a final de esta campaña abandonará el Liverpool. El técnico germano compareció en una rueda de prensa especial desde la Ciudad Deportiva del conjunto red donde valoró su marcha.

«Jürgen Klopp ha anunciado su decisión de dejar el cargo de entrenador de Liverpool al final de la temporada, tras haber informado a los propietarios del club de su deseo de dejar su puesto en verano», escribió el conjunto inglés en un comunicado oficial este viernes.

«Si me preguntas: ‘¿Volverás a trabajar alguna vez como gerente?’ Ahora diría que no. Pero obviamente no sé cómo me sentiré porque nunca tuve esa situación. Lo que sí sé definitivamente es que nunca jamás dirigiré un club en Inglaterra diferente al Liverpool», comenzó afirmando Klopp deslizando su posible retiro como entrenador.

Klopp también desveló la conversación que había tenido con sus jugadores: «Los jugadores tenemos un vínculo muy fuerte, por eso no hicieron preguntas porque somos profesionales. En el nivel superior, hay un acuerdo entre el entrenador y los jugadores por un año, incluso si tienes un contrato largo, las cosas cambian, el club puede venderte, etc. Pero a mitad de año estás comprometido».

Klopp valora su marcha del Liverpool

«El alivio estuvo ahí cuando tomé la decisión por mí mismo, no me di cuenta de que sería así pero así fue. Las dos cosas importantes que tenía que hacer eran decírselo a la afición y a los jugadores. La reacción de los jugadores fue excelente, realmente buena, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Saben que no digo cosas así y me voy, cuando estoy aquí realmente estoy aquí», señaló el técnico alemán tras comunicar su marcha del cuadro red.

«No hay mucha emoción ahí, tuve algunas conversaciones en los últimos días con personas que tuve que contar ante el público y hubo algunas lágrimas, pero eso es normal. El club necesita tiempo para jugarse el futuro mientras ordenamos el presente», valoró Klopp sobre la reacción del club tras comunicar su salida.

El alemán expresó su emoción

«No estoy tan emocionado como lo estaré. Las dos cosas importantes que tenía que hacer eran decírselo a nuestros seguidores y a nuestros jugadores. La reacción de nuestros jugadores fue excelente. Estoy aquí y estoy completamente aquí. No hay mucha emoción aquí, he tenido conversaciones en días anteriores y hubo lágrimas. Pero era lo correcto y en el futuro. El momento es el adecuado porque el club necesita tiempo para decidir el futuro», confirmó el todavía entrenador del Liverpool hasta final de temporada.

Klopp ya no se ve con las mismas fuerzas que antes: «Con toda la responsabilidad que tienes en este trabajo, debes estar absolutamente en la cima de tu juego. He estado haciendo esto durante 24 años y cuando tienes la carrera que he tenido, es prácticamente imposible llegar al Liverpool. Si sucede es porque le pongo todo lo que tengo. Me di cuenta de que mis recursos no son infinitos. Prefiero ponerlo absolutamente todo en esta temporada y luego tomarme un descanso o lo que sea. Ya no somos conejitos y no saltamos tan alto como antes».

«No hay garantía de que ganemos algo esta temporada, pero sólo porque he dicho que me voy no es una excusa. Sé que no puedo hacer el trabajo en el futuro, pero puedo hacerlo muy bien ahora. Parece que hago todo el trabajo, pero no lo hago. No puedo y no lo hago. En los últimos años hemos construido una estructura increíblemente sólida detrás de escena, lo que significa que puedo irme y el club seguirá yendo en la dirección correcta. Lo último que necesitan es el consejo del anciano que se marcha y yo no haré eso en absoluto», culminó Klopp tras su rueda de prensa especial con el Liverpool.