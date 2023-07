Klopp se ríe del posible fichaje de Mbappé por el Liverpool: «No nos conviene en absoluto»

La opción de la salida de Kylian Mbappé rumbo a Liverpool se ha disuelto como un azucarillo en el café. El encargado de cargarse cualquier tipo de posibilidad en torno a este hipotético movimiento ha sido el mismísimo Jürgen Klopp, quien tiró de la ironía que le caracteriza para desmentir el fichaje del delantero del Paris Saint-Germain por el conjunto inglés.

El técnico alemán, conocedor de que Mbappé sólamente saldría para irse al Real Madrid, ha sorprendido afirmando de manera rotunda que en el Liverpool se ríen del rumor en cuestión. «Nos reímos de eso. Puedo decir que creo que es un muy buen jugador, pero las condiciones financieras no nos convienen en absoluto», dijo Klopp.

Por tanto, ese nuevo posible destino del jugador francés no ha durado más de dos días, puesto que las «condiciones financieras» del Liverpool no permiten acometer la enorme cantidad que se prevé que costará su fichaje este verano. Recordemos que Mbappé ha rechazado en varias ocasiones la oferta de renovación del PSG más allá de 2024 y, si no se completa este fichaje su verano por el Real Madrid, llegaría el verano siguiente de forma gratuita.

«No me gustaría arruinar la historia ahora, pero que yo sepa, no tiene nada de malo. Pero es posible que alguien más del club esté preparando algo y quiera sorprenderme, pero eso no ha pasado en los ocho años que llevo aquí. Esa sería la primera vez», matizó Klopp en Sky Sports Alemania, dejando claro que ve prácticamente imposible un fichaje de tal calado en el Liverpool, donde está a punto de comenzar su novena temporada.

Las palabras del germano descartan otro de los rumores que más fuerte ha sonado durante el mes de julio. Un período en el que a Mbappé también se le vinculó con Arabia Saudí. En ese caso, fue el propio futbolista quien se rio en sus redes sociales de la oferta de los árabes, cuando el famoso jugador de la NBA, Giannis Antetokoumpo, publicó un irónico mensaje que suplicaba al Al Hilal ser él quien se llevase los más de 300 millones de euros que ofrecían por el francés.