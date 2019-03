Inda desvela lo que le dijo Isco a Solari para que ser expedientado

Eduardo Inda desveló en El Chiringuito que el Real Madrid le abrió un expediente disciplinario a Isco por un desplante que tuvo con Solari

Eduardo Inda acudió como cada lunes a El Chiringuito, donde tiene su habitual sección de exclusivas. El director de OKDIARIO desveló un polémico episodio entre Solari e Isco que terminó con el Real Madrid abriéndole un expediente al mediapunta malagueño.

“Isco tuvo unas palabritas con el ex entrenador. Solari estaba hablando de las tácticas y motivando a los jugadores y se le escapó un comentario a Isco que le llegó al entrenador, y es por la que se le ha expedientado”, contó en exclusiva Eduardo Inda en el espacio que se emite en Mega. “Dijo por lo bajo: ‘para lo que te queda…’. Fue el núcleo duro del vestuario el que pidió el expediente para el jugador”, añadió el director de OKDIARIO.

La relación de Isco y Solari no era buena. El ya ex entrenador del Real Madrid no contaba con el de Arroyo de la Miel y el mediapunta, lejos de tratar de convencerle en los entrenamientos, mostraba una actitud pasota.

Desde insultar a la grada del Santiago Bernabéu, hasta no subirse al autobús junto a sus compañeros antes del choque frente al Ajax, pasando por darle ‘me gusta’ a publicaciones en las redes sociales que criticaban al argentino. Estos son algunos de los ejemplos que han marcado la relación entre el Isco y Solari.