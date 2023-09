Iñaki Williams raja contra Bordalás por perder tiempo: «Todos en Primera le tenemos calado»

El partido de la Liga EA Sports entre Athletic Club y Getafe dejó un pique entre Iñaki Williams y José Bordalás. El delantero rojiblanco se fue a por el técnico para recriminarle las pérdidas de tiempo y habría llegado a insultarle, según puntualizó el entrenador al ser preguntado al respecto. Lo cierto es que el jugador rajó sobre la forma de jugar de los azulones. «Todos en Primera División le tenemos calado», señaló.

Williams no se mordió la lengua tras el empate a dos entre ambos conjuntos. El Athletic estaba con uno menos e iba ganando por 2-1 cuando el Getafe empató. Con el fin de protegerse, aunque estaban en superioridad, el equipo azulón habría comenzado a perder tiempo con el fin de que no se les escapase el punto que tenían hasta ese momento y que, finalmente, se terminaron llevando.

Al ariete, uno de los goleadores de la tarde en San Mamés, no le gustaron nada los métodos empleados por el Getafe. Por ello, no dudó en acercarse al área técnica que ocupaba Bordalás para recriminárselo. Se generó una ligera tangana, que luego el del Atheltic explicó al término del encuentro.

«No me gusta que se pierda tiempo de esa manera y fui a recriminárselo a Bordalás, porque es cosa suya», destaco Williams. Al mismo tiempo, lanzó un duro ataque al entrenador azulón: «Todos en Primera División le tenemos calado. Me parece una vergüenza que se pierda tiempo así. Esto no es fútbol».

Todo sucedió en el minuto 97 del partido, con el añadido ya cumplido. El Athletic se disponía a sacar rápidamente un saque de banda para pillar descolocado al Getafe y Carmona, defensa azulón, estaba fuera del campo, a la altura de Bordalás. El jugador se tiró al suelo, entrando en el terreno de juego y obligando al árbitro a parar el partido, con lo que abortaba la oportunidad de los locales.

Williams no lo dudó y, aunque estaba en la otra punta del campo, fue corriendo hacia la posición de Bordalás para recriminarle lo sucedido. Ambos cruzaron palabras y el colegiado del encuentro, Díaz de Mera Escuderos, no lo dudó y enseñó la cartulina roja directa al entrenador del equipo getafense por invadir el terreno de juego para enfrentarse al delantero.

Bordalás contesta a Iñaki Williams

La cosa no se quedó ahí. Después de las palabras de Iñaki Williams a pie de campo, José Bordalás contestó en rueda de prensa. El entrenador del Getafe fue preguntado por lo sucedido y por la rajada del delantero al término del encuentro. Su respuesta, como era de esperar, no dejó indiferente a nadie. Bordalás le acusó de haberle insultado cuando se acercó a la banda.

«Si es así como decís, son palabras oportunistas, desproporcionadas y fuera de lugar. Lo que tiene que decir Iñaki Williams es el insulto que me dijo y creo que es grave. Ahí están las cámaras y hay que ser respetuoso con los profesionales, como lo soy yo», apuntó el técnico del Getafe después de las palabras de Williams.