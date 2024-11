Imanol le enseña el camino a los rivales del Barcelona con la trampa del fuera de juego de Flick

La táctica del fuera de juego se ha convertido en una de las principales bazas defensivas del Barcelona de Hansi Flick, una seña de identidad que está dando grandísimos resultados al equipo desde que el alemán está al frente del equipo y que este fin de semana Imanol Alguacil aplacó con la Real Sociedad. Bajo su dirección, el conjunto culé ha perfeccionado este sistema al milímetro, con presión y máxima coordinación que provoca constantes caídas en fuera de juego de sus oponentes, algo que quedó patente y bien ejemplificado en el último Clásico contra el Real Madrid, donde el conjunto blanco sucumbió en posición antirreglamentaria hasta en 12 ocasiones, evidenciando su impacto.

En lo que va de temporada, el promedio de fueras de juego en contra de los rivales del Barcelona ha alcanzado un impresionante 6,6 por partido. Sin embargo, este enfoque defensivo encontró su primer gran obstáculo en la Real Sociedad de Imanol Alguacil, quien logró descifrar y resolver el problema que estaba suponiendo para todos el nuevo esquema de Flick.

La Real Sociedad de Imanol logró evitar caer en la trampa que ha traído de cabeza a otros tantos rivales. En el duelo en Anoeta, la Real Sociedad salió con un valioso triunfo gracias al solitario gol de Becker, y lo hizo destacando por su habilidad para evitar el fuera de juego, cayendo en posición antirreglamentaria sólo tres veces, por las cuatro que lo hizo el Barcelona. Hasta la fecha, los rivales de los culés estaban viéndose en fuera de juego en torno a siete o nueve ocasiones, reduciendo a más de la mitad, cas dos terceras partes, el número en Anoeta por parte de la Real de Alguacil.

Y es que la Real Sociedad logró batir la portería de Iñaki Peña en una ocasión pero pudieron ser muchos más goles, ocasiones de las que gozó pero que no tuvo fortuna, todas sin caer en el recurrente fuera de juego que desde el inicio de esta temporada atormenta a prácticamente todos los rivales de los culés.

Imanol Alguacil le enseñó el camino a los rivales del Barcelona con la trampa del fuera de juego de Flick, algo que no fue casual. La Real Sociedad mostró una precisa disciplina táctica y supo leer el sistema defensivo del Barcelona, com reflejaron los datos: mientras equipos como el Real Madrid, el Alavés y Osasuna han caído en fuera de juego en cifras elevadas, 12, 11 y 10 veces respectivamente, la Real apenas incurrió en tres fueras de juego, igualando la cifra alcanzada únicamente por el Sevilla de García Pimienta, lo que habla de la gran interpretación del planteamiento de Flick.

Alguacil no dudó en destacar la labor de sus jugadores tras el partido, resaltando la presión asfixiante que ejercieron durante casi todo el encuentro. «He disfrutado un montón por la manera en la que hemos competido. Me hubiera ido igual de orgulloso dependiendo del resultado, pero queríamos ganar. Hoy, todos, aficionados y jugadores, se van contentos», explicaba tras el partido, dando claves sobre porque rindieron tan bien: «Hemos presionado como si no hubiera un mañana. Si no, no hay manera. Hemos ido al límite hasta el 88, que ya no teníamos fuerzas. Ser capaces de hacer este partido tiene mucho mérito. Estoy muy contento por el trabajo de los jugadores, que han sido capaces de generar tanto y tan bueno».

Además, el técnico de la Real dejó claro la polémica del gol: «Después del partidazo que hemos hecho… No he visto la jugada pero desde el minuto 1 hasta el 95 hemos sido superiores y la victoria ha sido más que merecida, justa e incluso algo corta. No es que el resultado haya sido justo, es que pienso que se queda corto. Respeto todas las opiniones, pero esa no las comparto». Era la réplica de Imanol tras las palabras de Flick sobre la jugada: «Creo que tenemos que aceptar este resultado. Ellos han jugado con decisión. Está claro, no hay excusas. Le he dicho al árbitro que era una mala decisión, así se lo he hecho saber. Pero es todo lo que puedo decir».