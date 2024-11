El tenso encontronazo de Flick con Cuadra Fernández por el gol anulado a Lewandowski

Hansi Flick protagonizó un tenso encontronazo este domingo en el descanso del Real Sociedad – Barcelona con Cuadra Fernández, el árbitro del encuentro. El técnico germano fue a pedirle explicaciones sobre el gol que el VAR anuló a Lewandowski por un ajustadísimo fuera de juego en el minuto 14 del delantero polaco.

🚨 »¿Por qué nos vamos a inventar un 𝐟𝐮𝐞𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐣𝐮𝐞𝐠𝐨?» Flick y Cuadra Fernández. #DeportePlus pic.twitter.com/QibHKCETJL — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) November 10, 2024

Tal y como se puede apreciar en las imágenes, se ve a un sorprendido Cuadra Fernández dando explicaciones en inglés a Flick sobre la acción polémica que pudo haber significado el 0-1 para el Barcelona: «Dices, ‘no es fuera de juego’», le comenta el árbitro al entrenador alemán cuando saltaban al terreno de juego.

«¿Qué puedo hacer yo?», le pregunta el colegiado a Flick. «Para tí no es porque es contra tu equipo. Si en el VAR dicen que es fuera de juego, ¿por qué nos lo íbamos a inventar?», le vuelve a cuestionar Cuadra Fernández que insiste. «¡Escúchame! pero, ¿por qué nos vamos a inventar un fuera de juego?», le repite.

Flick, que tras el partido no se escudó en esa jugada para explicar la derrota de su equipo y criticó la falta de precisión de los suyos en ataque para generar oportunidades, confirmó que se dirigió a Cuadra Fernández cuando saltaban al césped para cuestionarle sobre la polémica jugada. «Le dije al árbitro que fue una mala decisión y así se lo he hecho saber, pero no es culpa suya. Sin excusas, no hemos generado ocasiones. Tenemos que aceptar este resultado», afirmó el técnico tras el encuentro en Anoeta.

Sobre el gol anulado a Lewandowski, Flick señaló que «no estaba muy enfadado. Sólo un poco. Le he dicho que era un gol y que era una decisión errónea. No era fuera de juego. Si hubiera sido válido, hubiera sido otro partido para nosotros. No ha sido nuestro día».