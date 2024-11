El Barça ‘perfecto’ de Flick se carga un récord de hace 10 años

El Barça hasta ahora perfecto de Hansi Flick rompió un récord de hace 10 años en su derrota frente a la Real Sociedad correspondiente a la jornada 13 de la Liga. El cuadro culé perdió, por 1-0, en un partido donde el equipo de Imanol fue mejor en las áreas. Defendió mejor y atacó mejor que el líder. Lo más llamativo del partido fue que el Barça no tiró a portería durante los 94 minutos que duró el encuentro. Algo que no ocurría desde septiembre de 2014.

Frenazo en seco al Barcelona de Flick en Anoeta. El cuadro culé cosechó su segunda derrota en Liga en un partido donde el equipo azulgrana no tuvo el día. Tanto que se fue de San Sebastián con cero disparos a portería en los 94 minutos de partido. Cero. Lewandowski y Raphinha no tuvieron el día ante una Real Sociedad superior en todas las líneas. El técnico alemán también sufrió la baja de Lamine Yamal, que no se sentó ni en el banquillo por un golpe en su tobillo.

Tras no disparar a portería en Anoeta, el Barcelona de Hansi Flick rompió un récord increíble de la entidad azulgrana que llevaba diez años vigente. Ver para creer. Un equipo que llevaba 40 goles a favor en las primeras 12 jornadas del campeonato español y que ante la Real Sociedad se quedó seco. No marcó, pero tampoco disparó entre los tres palos.

El Barcelona se quedó sin disparos a puerta en un partido de Liga por primera vez desde el 24 de septiembre del año 2014. Aquel partido se jugó en Málaga y la entidad culé empató a cero contra el cuadro andaluz. Tuvo un 69% de posesión, un porcentaje prácticamente similar al que tuvo en Anoeta el pasado domingo (70%).

Este Barcelona no es invencible

Imanol Alguacil y la Real Sociedad demostraron en la noche del pasado domingo en San Sebastián que este Barcelona no es invencible. Un gol de Becker a los 32 minutos de juego anuló al equipo culé, que no fue capaz de chutar entre los tres palos durante 94 minutos. El sistema del Barça de Flick se cayó por primera vez con casi todo su equipo titular en el campo. Le faltaba solamente Lamine Yamal. Segunda derrota para el Barça en Liga justo antes del parón de selecciones de este mes y el Real Madrid se queda a seis con un partido menos.

Noche negra para el Barça en San Sebastián. La tercera de la temporada y la segunda en la Liga española. La primera fue el 19 de septiembre en Mónaco en la primera jornada de Champions. Una expulsión de Eric García condicionó el partido y el Barça perdió en su debut en Europa esta temporada. La segunda llegó a finales del mes de septiembre ante Osasuna. Los navarros aprovecharon las rotaciones de Flick y le endosaron un contundente 4-2.

Y la tercera llegó en San Sebastián en una muy mala noche para el Barcelona. No le salió nada al Barça de Hansi Flick. Lo intentó, pero no le salieron las cosas. Lamine Yamal era baja y el técnico alemán no pudo salir con su tridente de lujo. El equipo cambió de esquema con cuatro jugadores en el medio y el equipo no funcionó nada bien. Además, el partido de Lewandowski y Raphinha arriba fue bastante flojo.