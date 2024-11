Imanol Alguacil y la Real Sociedad demostraron en la noche del domingo 10 de noviembre en San Sebastián que este Barcelona no es invencible. Un gol de Becker a los 32 minutos de juego anuló al equipo culé, que no fue capaz de chutar entre los tres palos durante 94 minutos. El sistema de Flick se cayó por primera vez con casi todo su equipo titular en el campo. Le faltaba solamente Lamine Yamal. Segunda derrota para el Barça en Liga justo antes del parón de selecciones de este mes y el Real Madrid se queda a seis con un partido menos.

Noche negra para el Barcelona en San Sebastián. La tercera de la temporada y la segunda en la Liga española. La primera fue el 19 de septiembre en Mónaco en la primera jornada de Champions. Una expulsión de Eric García condicionó el partido y el Barça perdió en su debut en Europa esta temporada. La segunda llegó a finales del mes de septiembre ante Osasuna. Los navarros aprovecharon las rotaciones de Flick y le endosaron un contundente 4-2.

Y la tercera llegó en San Sebastián en una muy mala noche para el Barcelona. No le salió nada al equipo de Hansi Flick. Lo intentó, pero no le salieron las cosas. Lamine Yamal era baja y el técnico alemán no pudo salir con su tridente de lujo. El equipo cambió de esquema con cuatro jugadores en el medio y el equipo no funcionó nada bien. Además, el partido de Lewandowski y Raphinha arriba fue bastante flojo.

Desde la derrota en Pamplona, también en el norte de España, el Barcelona llevaba casi un mes y medio ganándolo todo. Había cosechado siete victorias consecutivas durante este tiempo entre Liga y Champions marcando 29 goles a favor y recibiendo solamente cinco dianas. El momento del equipo culé era bestial. Con goleadas a Real Madrid y a Bayern de Múnich incluidas.

A este Barça se le puede ganar

El Barcelona parecía invencible. Porque no solamente ganaba, lo hacía arrollando a sus rivales con una eficacia goleadora impresionante. Y rompiendo récords brutales. Una máquina que funcionaba como un reloj. Pero toda esa buena dinámica se apagó en San Sebastián. La racha del Barça se paró y el parón de selecciones tendrá al cuadro blaugrana pensativo durante 15 días antes de visitar Vigo el sábado 23 de noviembre.

La Real Sociedad de Imanol logró encontrar la receta para superar a este Barcelona que parecía imposible de detener. El equipo vasco fue mucho más intenso y superior en las áreas. Marcó uno, el de Becker a los 32 minutos de juego, pero pudieron ser muchos más. Oyarzabal perdonó dos muy claras, por ejemplo. Además, lograron que el Barça no les disparase durante los 94 minutos que duró el partido.

Imanol desactiva el plan de Flick

Además, otra de las cosas que logró la Real Sociedad fue desactivar la trampa de Flick. El Barcelona, esta vez, cayó en más fueras de juego (4) que su rival (3). Y además, le anularon esta vez al Barça un gol por un fuera de juego milimétrico. Cuando en partidos anteriores los rivales siempre caían en esto. Los de Imanol no cayeron y encontraron el truco para hacer un gol y perdonar varios en posiciones legales. Sin el tridente ofensivo culé con la baja de Yamal, la Real también supo defender muy bien a un equipo blaugrana que estuvo totalmente desactivado en San Sebastián y que demostró que es mortal.

Hay que recordar que el Real Madrid, que esta temporada por el momento está mucho peor que el Barcelona, también ha perdido tres partidos en lo que llevamos de campaña. Los mismos que el equipo de Hansi Flick. Dos en Champions y solamente uno en Liga contra el propio equipo culé. En Liga, de hecho, los blancos llevan menos derrotas que este Barça.