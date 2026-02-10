Imágenes muy sensibles: graban el asesinato del futbolista Lucas Pires a manos su hermano

La muerte del futbolista Lucas Pires, de 29 años, sacude al mundo del fútbol argentino. Conmoción en su barrio y en general en todo el país tras conocerse que el ex jugador de Almirante Brown fue asesinado después recibir un profundo corte con una botella de vidrio rota durante una pelea familiar, un hecho que quedó registrado por cámaras de seguridad y que hoy es investigado por la Justicia. El principal sospechoso del crimen es su propio hermano, buscado por las autoridades y que hasta el momento no ha aparecido desde lo ocurrido.

El episodio ocurrió el pasado viernes 6 de febrero, en plena calle. Según las primeras reconstrucciones, la discusión comenzó entre varios miembros de la familia y fue subiendo de tono hasta volverse violenta. En medio del enfrentamiento, su hermano rompió una botella y atacó a Lucas Pires, provocándole una herida grave que habría alcanzado una arteria, lo que derivó en una pérdida de sangre masiva.

Las imágenes de las cámaras de seguridad, que muestran parte de la pelea y el momento posterior al ataque, se convirtieron en una pieza clave de la investigación. La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza, que analiza el material gráfico, toma declaraciones a testigos y realiza distintos operativos para dar con el paradero del sospechoso, que no se ha presentado todavía ante la Justicia.

Desde el Club Almirante Brown expresaron su dolor por lo ocurrido a través de un comunicado en redes sociales, en el que enviaron condolencias a la familia y destacaron el vínculo del jugador con la institución: «El Club Almirante Brown lamenta el fallecimiento de Lucas Pires, exjugador de la institución. Acompañamos en este momento de dolor a su familia y seres queridos».