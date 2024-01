El idilio entre Paula Badosa y Tsitsipas acaba en Australia: adiós a la pareja de moda en el tenis

Paula Badosa y Stefanos Tsitsipas no estarán juntos en el Open de Australia, en lo que respecta al tenis. La pareja de moda del deporte mundial continúa con su relación, pero no así con el idilio que mantenían dentro de las pistas, donde habían formado una pareja de dobles mixto que daba mucho que hablar. Ahora, con el regreso al circuito WTA de Badosa, tras muchos meses lesionada, y el objetivo de Tsitsipas de volver al top-5 del ranking ATP, el dúo doblista se rompe, al menos de cara al primer Grand Slam de la temporada.

El Open de Australia será, por tanto, el primer objetivo de la temporada para dos de los tenistas más talentosos de las competiciones ATP y WTA, llamados a formar parte de las primeras posiciones del ranking individual, pero que por diferentes motivos no tuvieron un 2023 fácil. Badosa, con continuas lesiones, es baja desde julio por una grave dolencia en la espalda, de la que parece recuperada, mientras que Tsitsipas, quien tuvo también problemas físicos menores, no encontró la continuidad en el peor año desde que se le presupone un puesto en la máxima élite del tenis.

Por ello, ambos han tomado la decisión inicial de no disputar juntos el Open de Australia, en una modalidad de dobles mixto en la que ya se les pudo ver juntos recientemente en el torneo de exhibición Tennis World League, en el que Paula Badosa volvió a las pistas tras su lesión. Stefanos Tsitsipas explicaba la decisión en una entrevista con The Guardian, previa al comienzo del primer Grand Slam de 2024.

“Creo que Badosa es la persona adecuada a mi lado y yo lo soy también para ella. Nos reímos mucho y llegamos a la final del dobles mixto en Abu Dhabi el mes pasado. Tiene la misma seriedad que yo en la pista. ¿Si jugaremos dobles mixtos en Australia? Es una decisión difícil porque quiero jugar con ella, pero mi prioridad es el cuadro individual y quiero guardar energías para llegar lejos. Jugaré en dobles con mi hermano Petros, así que con tres torneos me vería muy saturado”, analizó Tstisipas, dejando caer que no disputaría el dobles mixto en el Open de Australia con su pareja sentimental.

Sin embargo, la decisión no es 100% segura, ya que ambos podrían contar con el comodín de apuntarse a un dobles mixto que en los Grand Slam se conforma con los cuadros individuales ya sorteados y el torneo empezado. Así las cosas y aunque no parezca probable, sobre todo en el caso de un Tsitsipas que partirá como cabeza de serie nº7 en el cuadro individual masculino, si ambos tenistas cayeran eliminados pronto de sus compromisos principales, podrían apuntarse al dobles mixto en el Open de Australia.

Tsitsipas habla de sus prioridades

Más allá de su relación tenística con Paula Badosa, con quien en lo personal parece vivir un gran momento, Stefanos Tsitsipas, habló también de su futuro más inmediato en el tenis y de la pretensión de ganar algún torneo de Grand Slam. El tenista griego se defendió, al considerarse, un tenista de cocción más lenta que otros talentos como Alcaraz. «Pese al decepcionante 2023 en cuanto a resultados, me mantengo firme. Soy una persona que alcanza su potencial más tarde de lo esperado. Carlos Alcaraz ya tiene dos Grand Slam que ganó ante Novak Djokovic y Casper Ruud. Estoy esperando mi oportunidad», comentó.

«Tengo 25 años así que aún me queda mucho tiempo. Pero no soy ese niño que buscaba grandes victorias sin nada que perder. Ahora hay chavales más jóvenes que quieren mostrar sus ‘coches nuevos’ y necesito mostrar que estoy aquí, como Novak, y que esto no ha acabado. Sigo pensando que mi ‘coche antiguo’ aún mola, y que es vintage», añadía Tsitsipas, que defiende la final lograda en 2023 en el Open de Australia.