Paula Badosa explota con la prensa tras sentirse acusada de distraer a Tsitsipas

Paula Badosa está atravesando una temporada muy complicada en lo profesional, debido a las lesiones, que vuelven a visitarla y le han impedido rendir e incluso, en la mayoría de casos, participar en los torneos más importantes del calendario. La tenista, sin embargo, está en un momento positivo en lo personal, merced a una relación con Stefanos Tsitsipas que va viento en popa y en la que ambos se han mostrado tan unidos como para saltar si alguien o algo intenta perturbarles.

En esta ocasión ha sido Badosa la que ha salido al paso de unas declaraciones de Stefanos Tsitsipas, aparentemente carentes de maldad, y que han hecho que la tenista española se encare con un periodista español al compartir estas palabras de su pareja, concedidas a un medio griego. Paula interpretó que el enfoque que se le estaba dando a las declaraciones de Tsitsipas, en las que habla de ella y de la carrera profesional de ambos, no eran las correctas, y se puso manos a la obra para defenderse.

«Yo todavía pienso en ganar mi primer Grand Slam y llegar a la cima del ranking ATP, pero eso ya no lo es todo para mí. Era una idea a la que era adicto cuando era joven, y me privó de cosas. Eso no quiere decir que esté contento con lo que he conseguido hasta ahora, quiero mejorar como jugador, pero la clave para mí es el equilibrio, el equilibrio entre la vida personal, construir algo con alguien y avanzar en tu carrera con la ayuda de esa persona», había comentado Tsitsipas, sobre su trayectoria deportiva y la llegada de Paula Badosa a su vida, al medio de comunicación. de su país, Kathimerini.gr.

«Tener a Paula en mi vida me ayuda muchísimo. Ha cambiado mi enfoque con respecto al tenis de una forma que jamás habría podido esperar», añadía Stefanos Tsitsipas, situado actualmente en el puesto nº7 del ranking ATP, aunque en un año en el que ha rendido por debajo de sus posibilidades, sobre todo tras el primer tercio de temporada.

Badosa se encara con los periodistas

Badosa reconoció estas declaraciones como algo ofensivo hacia ella y su pareja y no dudó en defenderse en respuesta al tuit que traducía las palabras de Tsitsipas al español. «Siempre mal interpretando las palabras. Me cansa un poco que siempre tenéis que juzgar y buscar culpables. No se refiere a eso, y parece mentira que tenga que salir a dar explicaciones. Para la gente que juzga sin estar informados, llevo meses lesionada y no puedo entrenar», comentó Paula desde su cuenta oficial de Twitter.

Siempre mal interpretando las palabras. Me cansa un poco que siempre tenéis que juzgar y buscar culpables. No se refiere a eso, y parece mentira que tenga que salir a dar explicaciones. Para la gente que juzga sin estar informados, llevo meses lesionada y no puedo entrenar. 1/2 — Paula Badosa (@paulabadosa) September 19, 2023

«Como tenista profesional que soy es lo más duro mentalmente tener que estar tanto tiempo fuera de las pistas y lo único que quiero es poder volver a jugar. Y sólo hago que escuchar que distraigo o que me dedico a otras cosas. Por favor un poco más de respeto. Gracias», añadía la española, de baja por lesión desde Wimbledon y que no quiere que se dude de su profesionalismo, aunque en este caso, las palabras utilizadas provenían de su novio Stefanos Tsitsipas y no parecían contener nada negativo.