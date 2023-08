Tsitsipas reconoce su fracaso tras caer eliminado del US Open: «No hay que culpar a nadie»

Stefanos Tsitsipas comenzó la temporada de torneos de Grand Slam con una brillante final en el Open de Australia, en la que cedió ante un sideral Novak Djokovic, pero su bagaje en los grandes ha ido decayendo de la mano de su temporada, la peor desde que forma parte de la élite del tenis, al menos en cuanto a la comparación resultados-expectativas. La derrota en segunda ronda del US Open, ante Dominic Stricker, número 128 del ranking ATP, ha sido la gota que colma el vaso para Tsitsipas, que no dudó en reconocer su fracaso, aunque eso sí, no culpa a nadie más que a él de su caída.

La relación entre Tsitsipas y el US Open no es ni mucho menos fructífera en los últimos tiempos, ya que en 2022 ya cayó en primera ronda ante el colombiano Daniel Elahi Galán, en un partido que en ninguna de las quinielas contaba con una posible derrota del griego, como así sucedió. Este tropiezo, sin embargo, dotaba a Stefanos de una oportunidad de resarcirse tras varios meses negativos de tenis y sumar en 2023 un importante número de puntos para acercarse a los tres primeros puestos del ranking ATP. Nada más lejos de la realidad.

Tsitsipas volvió a caer ante un tenista muy inferior a él, en este caso el joven suizo Stricker, quien le apartó del cuadro final del US Open 2023 en segunda ronda, tras superarle en cuatro horas de partido y cinco sets (7-5, 6-7, 6-7, 7-6, 6-3) en un duelo en el que Stefanos no se mostró cómodo y llevó su mala racha a la pista hasta el punto de afectarle mentalmente en el tramo decisivo.

En rueda de prensa, después de semanas en las que se ha llegado a vincular su relación sentimental con Paula Badosa –le apoyó incondicionalmente desde el box– o el doble cambio de entrenador –ha dejado en semanas a su padre y a Mark Philippoussis– como posibles motivos de su racha, Tsitsipas no echó balones fuera y se culpó a sí mismo y a nadie más de lo que está sucediendo. «De ninguna manera se supone que debo culpar a ninguna persona o miembro de mi equipo. Todo en la pista está bajo mi control y bajo mi talento, y la forma en que puedo jugar se muestra ahí. Si no soy capaz de dar lo necesario, entonces se supone que no lo hago bien», reconocía el tenista griego, quien pese a el bajo rendimiento del año continúa como miembro del top-8 de la ATP.

La mala racha de Tsitsipas, en aumento

El 2023 de Tsitsipas cuenta con un título en su haber, el logrado hace escasas semanas en el ATP 250 de Los Cabos, en México, y una final de Grand Slam, la mencionada del Open de Australia 2023. Sin embargo, en un año en el que las ausencias de Djokovic, eventual, y la total de Nadal abrían las puertas a los outsiders al número uno, el tenista griego ha demostrado no estar a la altura de lo esperado.

En torneos de Masters 1000, lo máximo a lo que ha llegado Tsitsipas es a unas semifinales, en Roma, como parte de una gira de tierra batida en la que era el tercero en discordia después de Djokovic y Alcaraz. Stefanos no aprovechó su oportunidad ahí y tampoco lo ha hecho en el resto de torneos de Grand Slam, con unos escasos cuartos de final en Roland Garros, donde no estuvo a la altura ante Carlos Alcaraz, que le arrasó, unos octavos de final en Wimbledon y, por último, la derrota prematura en segunda ronda ante Dominic Stricker.