Paula Badosa y Stefanos Tsitsipas calientan las redes con su primer test de pareja

Paula Badosa y Stefanos Tsitsipas se han convertido en una de las parejas del año. Después de anunciar su relación, no han dejado de compartir en las redes continuas muestras de amor. La última, hace unas horas, en su primer test de pareja. En él, responden con los ojos cerrados a varias preguntas para ver cuánto se conocen el uno al otro.

Ambos tenistas se encuentran ahora centrados en el torneo de Wimbledon, en el que es el tercer Grand Slam del curso. Aún así, Badosa y Tsitsipas sacan tiempo para mostrar a sus seguidores su amor y para compartir los momentos que pasan juntos.

Stefanos Tsitsipas & Paula Badosa answer some couple questions.

“Who is the most romantic?” Stefanos.

“Who said I love you first?” Stefanos.

Madison Keys asking all the right questions 😂

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 3, 2023