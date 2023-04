Badosa culpa a la prensa de los fracasos: «Cada semana se pierde si no eres Nadal»

Paula Badosa comenzó con victoria su andadura en el Mutua Madrid Open, tras superar a la italiana Elisabetta Cocciaretto en un estreno en segunda ronda –estaba exenta de la primera– en el que, eso sí, la española sufrió mucho más de lo esperado para sacar adelante el partido. Badosa supo exprimirse y aun con molestias físicas, se llevó un triunfo que analizó en rueda de prensa, donde también dejó constancia de su opinión sobre el fracaso en los deportistas y el rendimiento que sacan de este término los medios de comunicación.

«La prensa sois los que remarcáis los fracasos, porque los deportistas entendemos muy bien el deporte y que cada semana se pierde a no ser que seas Rafa Nadal», relató Badosa ante los medios de comunicación tras sacar adelante un encuentro que superó ostensiblemente las dos horas de duración, ante la italiana Cocciaretto, actualmente situada en el puesto 50 del ranking WTA.

En unos días en los que el fracaso es un tema candente entre la prensa y los deportistas, a raíz de las declaraciones de Giannis Antetokounmpo, estrella de la NBA, Badosa dejó clara su postura, muy parecida a la del jugador griego. «La palabra fracaso no debería existir. La vida es caerse y levantarse. Por ejemplo, la semana pasada perdí un partido, pero intento sacar las cosas positivas para hacerlo mejor en el siguiente», opinó la tenista española, clasificada para la tercera ronda del Mutua Madrid Open. «Toca mirar hacia delante. Vengo de semanas buenas y el nivel está ahí. Hoy no ha sido un buen día, pero he luchado hasta el final», completó Paula, sobre su rendimiento en su estreno en Madrid.

Badosa también reconoció que jugar en el Mutua Madrid Open para ella es un reto muy complicado, debido a la presión que se pone en el torneo de casa, de categoría WTA 1000. «Es mucho más fácil jugar en cualquier parte que en Madrid. Pero intento estar preparada», comentó, sincera, una tenista que aseguró que había acabado acalambrada el encuentro y que es «lo típico que le pasa en Madrid», al hilo también de la exigencia de un torneo en el que quiere contentar al público, que espera mucho de ella.

Badosa, ante una de las favoritas

El próximo partido de Paula Badosa en el Mutua Madrid Open será ante la tenista norteamericana Coco Gauff, una de las candidatas al título en la Caja Mágica y que parte como favorita ante la española. Gauff es una tenista solvente en todo tipo de superficies y llega al duelo ante Badosa después de haber derrotado en segunda ronda a la también española Irene Burillo, quien presentó batalla pero acabó claudicando (6-4, 6-1) frente a una tenista aún en edad adolescente, pero que ya es una estrella del circuito WTA.