La surrealista excusa de Tsitsipas tras su derrota más dura ante Alcaraz

Stefanos Tsitsipas se despidió de Roland Garros en cuartos de final después de no poder hacer frente al extraordinario nivel de tenis de Carlos Alcaraz, quien le arrasó en la sesión nocturna del martes en la Philippe Chatrier, confirmando su dominio en los duelos directos ante el griego. Tsitsipas fue arrollado –hasta el final del tercer set– por Alcaraz, y en rueda de prensa intentó dar una explicación de lo que había sucedido. Lejos de lo que podíamos pensar y pese a que reconoció la superioridad del rival, Stefanos lanzó la culpa a la siesta que se había echado antes del partido.

Tsitsipas felicitó a Alcaraz por su victoria, merecida, pero acto seguido dejó el titular, asegurando que había tomado una pastilla que le mermó a la hora de jugar el encuentro. «No tengo mucho que decir. Él jugó genial. No creo que haya jugado excepcional, pero sí genial. Algo que creo que evitaré en los próximos partidos es tomarme una pastilla de melatonina y dormirme una siesta antes de jugar porque eso no parece funcionar», afirmó ante los medios.

«Los horarios han sido un poco difíciles en los últimos días y tuve varios encuentros de noche. No muy tarde, pero lo suficiente como para que mi sueño se viera afectado. Dormir, como ya sabéis, es crucial y lo más importante cuando compites en un torneo como este. Hice lo mismo hace un año contra Novak en Bercy y me metió el mismo resultado», añadió Stefanos, quien cayó de forma clarísima en los dos primeros sets (6-2, 6-1) y sólo pudo competir en el tercero, en el que remontó y llevó la lucha al tie-break.

«No quiero quitar mérito a Alcaraz. El chico juega bien y se merece ganar. Simplemente, no quiero hablar de eso. Estoy realmente molesto y ha tenido un efecto en mí», completaba Tsitsipas, enfadado por una decisión que tuvo la grave consecuencia de su derrota ante el número uno del mundo.

Preguntado por su cabreo y por la superioridad de Alcaraz en pista, Tsitsipas reconoció su inferioridad y que no estaba preparado para asumir una derrota así. «El tenis significa mucho para mí y esto no es algo divertido de experimentar. Es esencial tener gente alrededor tuyo que entiende esto y siente compasión o te comprende. Tu gente más cercana. No me lo pasé muy bien ahí fuera en los dos primeros sets. Me sentí adormilado. Espero que esto no me pase otra vez más. Es una mierda», zanjó el tenista griego.

Alcaraz habla de su exhibición

Carlos Alcaraz, por su parte, reconoció su exhibición sobre la pista Philippe Chatrier ante Stefanos Tsitsipas, en lo que para él fue uno de los mejores encuentros de su carrera deportiva. «Probablemente… ha sido un gran partido. Él ha estado más fallón de la cuenta. He jugado uno de los mejores partidos de mi carrera, pegándole muy bien a la bola», afirmó.

El tenista español también reconoció estar pensando ya en el duelo de semifinales, una auténtica final anticipada que le mide a Novak Djokovic. «Sinceramente, no voy a parar de pensar en ese partido. Soy un chico muy competitivo, que querría jugar mañana mismo. No voy a parar ni un segundo de pensar en ello».